1. Mahalaya 2022: মহালয়া আদতে নারীর ক্ষমতায়নের আবাহন

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষে সমাজের অন্য দুর্গার গল্পগুলোকে সামনে নিয়ে আসে । উত্তরের পাহাড় থেকে দক্ষিণের সমুদ্র, বাংলায় নারীর ক্ষমতায়নে চলো পাল্টাইয়ের ডাক (Womens Empowerment)।

2. West Bengal Weather Update: মহালয়ার সকালে বঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আগামী তিনদিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভবনা। ফলে দক্ষিণবঙ্গে মহালয়া এবং তারপর পুজোর বাজারের একেবারে শেষ লগ্নে বৃষ্টি বাধার সৃষ্টি করতে পারে । উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি পাঁচটি জেলাতে বৃষ্টি হবে (West Bengal Weather Update) ।

3. Kolkata Marathon 2022: করোনার প্রকোপ কাটিয়ে 18 ডিসেম্বর ফিরছে কলকাতা ম্যারাথন

18 ডিসেম্বর ফের কলকাতার রাজপথে আয়োজিত হতে চলেছে শীতকালীন ম্যারাথন (Kolkata Marathon is Returning on December 18) ৷ শনিবার কলকাতা ম্যারাথনের ঘোষণা করেছে আয়োজক টাটা স্টিল ৷ এই কলকাতা ম্যারাথনে সহযোগিতা করছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক ৷

4. UP Assembly Controversy : বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা তিনপাত্তি খেলছেন, খৈনি খাচ্ছেন, দাবি সপার

অখিলেশ বিগ্রেডের দাবি, মাহোবার বিজেপি বিধায়ক রাকেশ গোস্বামী মোবাইলে তিনপাত্তি খেলছিলেন । ঝাঁসির বিধায়ক রবি শর্মা খৈনি খেয়েছেন অধিবেশন কক্ষে SP Claimed Two BJP MLAS Were Playing Tin Patti and mixing tobacco) ।

5. New Foot Over Bridges: রাসবিহারী মোড় ও বালিগঞ্জে হবে আরও দুটি ফুটব্রিজ

এক্সাইডের সামনে আধুনিক মানের চলমান সিঁড়ি যুক্ত ফুটব্রিজের উদ্বোধন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (New Foot Over Bridges)। জানালেন কলকাতা দ্রুত আরও দুটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ পেতে চলেছে ।

6. Mahalaya and Radio Man: মহালয়া আর কুমারটুলির এই রেডিয়ো ম্য়ানের নিবিড় সম্পর্ক

প্রতি বছরই মহালয়ার আগে ব্যস্ততা বাড়ে কুমারটুলির (Kumartuli) রেডিয়ো ম্য়ানের (Radio Man) ৷ কে এই রেডিয়ো ম্য়ান ? দুর্গাপুজোর (Durga Puja 2022) আগে আসুন আলাপ করে নিই তাঁর সঙ্গে ৷

7. Kolkata Market Price: দেবীপক্ষের শুরুতে কী বলছে বাজারদর? জেনে নিন একনজরে

আজ মহালয়া । আজ থেকেই উৎসবের শুরু । বাঙালির কাছে যে কোনও উৎসব মানেই জমিয়ে খাওয়া। বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন কী বলছে বাজারদর (Market Price in Kolkata) ?

8. Jhulan Goswami: বিদায়ী ম্যাচেও উজ্জ্বল ঝুলন, ইংরেজদের চুনকাম করল 'উইমেন ইন ব্লু'

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তুলে নিলেন অ্যালিস ক্যাপসি, কেট ক্রসের উইকেট, ফার্স্ট স্লিপে অসাধারণ ক্যাচে ফেরালেন সোফি এক্লেসটনকে (India Women whitewash England Women) ৷ শেষ ম্যাচেও উজ্জ্বল হয়ে রইলেন চাকদা এক্সপ্রেস ৷

9. Ankita Bhandari: ফাঁস অঙ্কিতার শেষ অডিয়ো কল, পুলিশের হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য

এক বন্ধুকে ওই চ্যাটে অঙ্কিতা বলেন, পুলকিত আর্য এবং অঙ্কিত গুপ্তা তাঁকে ভিআইপি অতিথি হিসেবে বিশেষ পরিষেবা দিতে বাধ্য করছে । একইসঙ্গে ঘটনার রাতে রিসর্টের রাঁধুনির সঙ্গেও কথা বলেন অঙ্কিতা ভান্ডারী । এটাই ছিল অঙ্কিতার শেষ কল (Ankita Bhandari whatsapp chat) ৷

10. CAB to Felicitate Jhulan: স্বর্গোদ্যানে ঝুলনের নামে স্ট্যান্ড, 'চাকদা এক্সপ্রেস'কে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে সিএবি

ঝুলন গোস্বামীর নামে ইডেনে স্ট্যান্ড তৈরির সিদ্ধান্ত নিল সিএবি (CAB)। শুধু তাই নয় সদ্য আর্ন্তজাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো বাঙালি মহিলা কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করবে রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা (Jhulan Goswami to get special felicitation from CAB)।