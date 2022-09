মাহোবা (উত্তরপ্রদেশ),25 সেপ্টেম্বর: বিজেপির দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল সমাজবাদী পার্টি । দলের তরফে শনিবার সামাজিক মাধ্যমে কয়েকটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে দাবি করা হয় বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন বিজেপির দুই বিধায়ক এমন কিছু কাজ করেছেন যা সবদিক থেকেই নজিরবিহীন (SP Claimed Two BJP MLAS Were Playing Tin Patti and mixing tobacco)।

সপার দাবি, মাহোবার বিধায়ক রাকেশ গোস্বামী বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন মোবাইলে তিনপাত্তি খেলছিলেন । আবারা ঝাঁসির বিধায়ক রবি শর্মা খৈনি খেয়েছেন অধিবেশন কক্ষে । সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিয়ো পোস্ট করে সপার দাবি এভাবে বিধানসভার মর্যদাহানী করেছেন শাসক দলের ওই দুই বিধায়ক । অখিলেশ যাদবের দলের তরফে আরও বলা হয়েছে এই বিধায়কদের কাছে বিধানসভা জনগণের সমস্যা নিয়ে চর্চার জায়গা নয় । এই বিধানসভা কক্ষ তাঁদের কাছে বিনোদনের জায়গা । বিধানসভা কক্ষে এই ধরনের আচরণ লজ্জাজনক । তবে বিজেপির তরফে সরকারিভাবে এই সমস্ত অভিযোগের জবাব এখনও দেওয়া হয়নি ।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হল শুক্রবার । এদিন অবশ্য বিধানসভা কক্ষেও সরকারের বিরোধিতা করেন সমাজবাদীর পার্টির বিধায়করা । মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে বেকারত্ব নিয়ে কক্ষে চর্চা হচ্ছে না দাবি করে অধিবশন থেকে ওয়াকআউট করেন বিধায়করা । এই অধিবেশনের শুরুটা বিতর্কিত হলেও প্রথম দিকে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা । এই অধিবেশনেই একটি দিন ধার্য ছিল শুধু মহিলা বিধায়কদের জন্য । সেদিন বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সমস্ত মহিলা সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করেন । উত্তরপ্রদেশ সরকার মহিলাদের কথা ভেবে যে সমস্ত প্রকল্প শুরু করেছে তাও উঠে আসে আলোচনায় ।