1. Mithun Kandu wins: ঝালদায় জিতলেন নিহত কাউন্সিলর তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন

ঝালদা 2 নম্বর ওয়ার্ডের (Jhalda By-poll) উপনির্বাচনে জয়ী হলেন নিহত কাউন্সিলার তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন কান্দু (Mithun Kandu wins)। 778 ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জগন্নাথ রজককে হারিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী (Tapan Kandu)।

2. Chandannagar Corporation Election 2022: চন্দননগরের 17 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

চন্দননগর পৌরনিগমের 17 নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনে জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী অশোক গঙ্গোপাধ্যায় (CPIM Candidate Ashok Ganguli Wins in Ward No 17) ৷ 4 রাউন্ডের গণনায় 130 ভোটের জয় লাভ করেছেন তিনি ৷ তাঁর মোট প্রাপ্ত ভোট 1018টি ৷

3. Fadnavis meets Governor: আস্থাভোট চেয়ে রাজ্যপালকে খোলা চিঠি ফড়নবীসের

মহা বিকাশ আঘারি জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন 39 জন সেনা বিধায়ক । তাই বিধানসভায় আস্থা ভোট চেয়ে রাজ্যপালকে খোলা চিঠি দিলেন ফড়নবীস (Devendra Fadnavis meets Governor demanding immediate floor test) ।

4. CM Mamata Banerjee : আসানসোলের সভা থেকে ডিজিটাল মিডিয়াকে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

টাকা রোজগারের জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়া, ইউটিউব চ্যানেলগুলি অসত্য, চটকদার খবর পরিবেশন করছে । নাম না করে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু-সহ বিভিন্ন রাজ্যের কিছু সংবাদমাধ্যমকে মঙ্গলবার বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee warns Digital Media)।

5. WB Weather Update: জুলাইয়ের আগে বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে, জানাল হাওয়া অফিস

দক্ষিণের কপালে আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ৷ তবে মাস শেষে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে দক্ষিণে (West Bengal Weather Update) ৷ আজ অর্থাৎ বুধবার আকাশ মেঘলা এবং কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷

6. Khatron Ke Khiladi 12 : 'খতরো কে খিলাড়ি 12'-তে স্মৃতি, ঝুঁকি নিয়ে মোকাবিলায় প্রস্তুত ছোটপর্দার অভিনেত্রী

টিভি রিয়েলিটি শো 'ফিয়ার ফ্য়াকটর: খতরো কে খিলাড়ি 12'-এ অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে পুরোপুরি প্রস্তুত টেলি তারকা স্মৃতি ঝাঁ

7. Market Price In Kolkata : ফের দাম বাড়ল ডিমের ! জেনে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি

বাজারে গেলেই মাথায় হাত আম জনতার (Market price in Kolkata) পকেটে টানও পড়ছে ৷ মাছ-মাংস থেকে সবজি-সবেরই বাজার আগুন ৷ আজকের বাজারদর ঠিক কী, দেখে নিন একনজরে (Market Price) ৷

8. East Bengal Club : দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির ইঙ্গিত ইমামির, স্বাগত জানাল ইস্টবেঙ্গল

ইমামির তরফে বার্তা আসার পর ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহের শুক্রবারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে যাবে বলে আশা করছেন তিনি (East Bengal welcomes as investor Emami all set to go for long term deal)। মঙ্গলবার ক্লাবের তরফে দেবব্রত সরকার এক বার্তায় জানান, আমরাও চাইছি একটি সুন্দর পরিবেশে সুন্দর চুক্তি হোক।

9. Murder in Udaipur: নূপুর শর্মার সমর্থনে পোস্ট করায় উদয়পুরে ব্যবসায়ীকে ক্যামেরার সামনে খুন, হিংসা রুখতে রাজস্থানে এক মাসের জন্য 144 ধারা

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য বিজেপি থেকে সাসপেন্ড হওয়া নেত্রী নূপুর শর্মার সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে একটি লেখা পোস্ট করেছিলেন রাজস্থানের উদয়পুরের বাসিন্দা কানহাইয়া লাল সাহু (Murder in Udaipur) ৷ সেই কারণেই এই খুন বলে মনে করা হচ্ছে ৷

10. Bikash Slams Mamata: মমতা পদত্যাগ করলেই দু'ঘণ্টার মধ্যে 17 হাজার চাকরি দেব, মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা দিলেন বিকাশ

রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের জন্য সিপিআইএম সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুযোগ পেয়ে পালটা আক্রমণ করতে ছাড়লেন না, সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য (Bikash Ranjan Bhattacharya Slams Mamata Banerjee) ।