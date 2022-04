1. Mamata Banerjee Visits Kalighat Temple : উপনির্বাচনে জয়ের পর কালীঘাট মন্দিরে মমতা, কটাক্ষ বিরোধীদের

দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ে খুশি মমতা কটাক্ষ করলেন বিরোধীদের (Mamata Banerjee criticises oppositions) ৷

2. Abhishek on By Poll Results : বিদ্বেষ-মুক্ত ভারত গড়ার পথ দেখাল আসানসোল-বালিগঞ্জ, টুইট অভিষেকের

শনিবার প্রকাশিত হল আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল (Asansol-Ballygunge Bye Election Results) ৷ দু’টিতেই জিতল তৃণমূল ৷ তাই দুই এলাকার ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) ৷

3. Shatrughan Sinha Wins : আসানসোলে তৃণমূলের সুনামি, খড়কুটো বিজেপি

'বহিরাগত' শত্রুঘ্ন সিনহার হাত ধরেই এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শেষ হাসি হাসল তৃণমূল (Shatrughan Sinha Wins) ৷ এই প্রথমবার আসানসোলে ফুটল ঘাসফুল ৷

4. CBI Gets Custody of Sohail Gowali : হাঁসখালি গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় সোহেল গোয়ালিকে হেফাজতে নিল সিবিআই

হাঁসখালির নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত সোহেল গোয়ালিকে (CBI Gets Custody of Sohail Gowali) জেরা করার জন্য কৃষ্ণনগরে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল (CBI Gets Custody of Accused in Hanskhali Gang Rape) ৷ সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা ৷ এদিন গ্রেফতার হওয়া 2 অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই ৷ পাশাপাশি নাবালিকার পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ৷

5. CBI Probe in Jhalda Murder : ঝালদা থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষের ফোন বাজেয়াপ্ত করতে চায় সিবিআই

গত 13 মার্চ খুন হন পুরুলিয়ার ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Congress Councilor Murder Case) ৷ আদালতের নির্দেশে তদন্তে নেমেছে সিবিআই ৷ ওই ঘটনায় ঝালদা থানার আইসির বিরুদ্ধে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ তাঁকে জেরাও করেছে সিবিআই ৷ এবার তাঁর ফোন বাজেয়াপ্ত করতে চান তদন্তকারীরা (CBI wants to seize Jhalda IC Mobile Phone in Tapan Kandu Murder Case) ৷

6. Babul Supriyo on his win : ‘পোয়েটিক জাস্টিস’, আসানসোল-বালিগঞ্জে জয়ে উচ্ছ্বসিত বাবুুল

20 হাজার 56 ভোটে বাবুল হারিয়েছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে (TMC candidate Babul Supriyo wins in Ballygunge Assembly Constituency) ৷ দল জিতেছে তাঁর ছেড়ে আসা আসানসোল কেন্দ্রেও ৷

7. Sonia-PK Meeting on Gujarat Poll : গুজরাতের ভোট নিয়ে সোনিয়ার ডাকা কংগ্রেসের বৈঠকে হাজির প্রশান্ত কিশোর

2022 সালের শেষের দিকে গুজরাতের বিধানসভা নির্বাচন হবে ৷ শনিবার সেই ভোট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ৷ বৈঠকে কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতার সঙ্গে হাজির ছিলেন প্রশান্ত কিশোরও (Prashant Kishor role Congress Gujarat deal) ৷

8. Babul Supriyo Refuse to Talk With ETV Bharat : জয়ের পর ইটিভি ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে না বাবুল সুপ্রিয়র

জয়ের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইটিভি ভারতকে প্রত্যাখ্যান বাবুল সুপ্রিয়র (Babul Supriyo refused ETV Bharat) ৷ দিলেন না প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকার ৷

9. Babul Supriyo Wins : বালিগঞ্জে জয়ী বাবুল, দ্বিতীয় স্থান দখল করে চমক সায়রার

শাসকদলের প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় প্রায় 20 হাজার ভোটে হারালেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএমের সায়রা শাহ হালিমকে (TMC candidate Babul Supriyo wins in Ballygunge Assembly Constituency) ৷ তবে এই কেন্দ্রে মাত্র একবছর আগে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কমল ।

10. Tata IPL 2022 : শততম আইপিএল ম্যাচে সেঞ্চুরি রাহুলের

দাঁতনখহীন মুম্বইয়ের বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধে মাত্র 60 বলে 103 রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন লখনউ অধিনায়ক ৷ তাঁর ব্যাটে ভর করেই রোহিত শর্মার দলকে 200 রানের টার্গেট দিল লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷