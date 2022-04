.

CBI Gets Custody of Sohail Gowali : হাঁসখালি গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় সোহেল গোয়ালিকে হেফাজতে নিল সিবিআই

হাঁসখালির নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত সোহেল গোয়ালিকে (CBI Gets Custody of Sohail Gowali) জেরা করার জন্য কৃষ্ণনগরে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল (CBI Gets Custody of Accused in Hanskhali Gang Rape) ৷ সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা ৷ এদিন গ্রেফতার হওয়া 2 অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই ৷ পাশাপাশি নাবালিকার পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ৷