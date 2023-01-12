Swami Vivekananda: স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্মবার্ষিকী, টুইট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেসের
Swami Vivekananda: স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্মবার্ষিকী, টুইট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেসের
নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: আজ স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্মজয়ন্তী ৷ এদিন দেশজুড়ে 'জাতীয় যুব দিবস' পালিত হয় ৷ গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করে জানান, আজ কর্ণাটকের হুব্বালিতে তিনি 26তম জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করবেন ৷ স্বামীজির জন্মদিনে টুইট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী, জাতীয় কংগ্রেস ৷
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On the Jayanti of Swami Vivekananda tomorrow, 12th January, I will be in Karnataka to inaugurate the 26th National Youth Festival in Hubballi.— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2023
May the ideals of Swami Vivekananda keep guiding our youth and inspire them to work towards nation building. https://t.co/5wqEEvSBOp
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Shri Narendra Modi) টুইটে লেখেন, "12 জানুয়ারি, বিকেল 4টের সময় কর্ণাটকের হুব্বালি থেকে জাতীয় যুব উৎসবের সূচনা হবে ৷ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে 'জাতীয় যুব দিবস'-এর (National Youth Day) এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে ৷ তাঁর আদর্শ, শিক্ষা, অবদানকে শ্রদ্ধা জানাতে এই অনুষ্ঠান ৷"
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“Arise, awake and stop not till the goal is reached.” – Swami Vivekananda— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) January 12, 2023
Swami Vivekananda's teachings on Education, Nationalism & Spirituality would always remain relevant and inspire the Youth of India.
Greetings on #NationalYouthDay & #SwamiVivekanandaJayanti. pic.twitter.com/MZLg3kbyjD
শুভেন্দু অধিকারী টুইট করেন, "'ওঠো, জাগো এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছ, ততক্ষণ থেমো না- স্বামী বিবেকানন্দ' ৷ শিক্ষা, জাতীয়তাবাদ এবং আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ সর্বযুগে প্রাসঙ্গিক থাকবে এবং ভারতের তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে ৷"
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साहित्य और इतिहास के विद्वान एवं अपने आध्यात्मिक दर्शन से भारत को पूरे विश्व में गौरवांवित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सादर नमन।— Congress (@INCIndia) January 11, 2023
स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन भले ही कम जीया, मगर उनके दर्शन, अध्यात्म, विचार सदियों तक मानव जीवन और युवाओं को प्रेरणा देते रहेंगे। pic.twitter.com/eYdXshecDD
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