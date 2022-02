শ্রীনগর, 13 ফেব্রুয়ারি : হিজাব বিতর্কে যখন গোটা দেশ উত্তাল ৷ তখন কাশ্মীর উপত্যকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ তৈরি করছেন মূক ও বধির মুসলিম পিতা-পুত্র (Muslim Father and Son Create Example Communal Harmony in Kashmir Valley) ৷ দীর্ঘ 6 বছর ধরে তাঁরা শ্রীনগরের জাবারবান পর্বতের একটি শিবমন্দিরের দেখভাল করছেন ৷ গোপী তীর্থ নামে ওই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা ৷

নিসার আহমেদ আলাই এবং তাঁর বাবা দীর্ঘ 6 বছর ধরে শ্রীনগরের জাবারবান পর্বতে অবস্থিত গোপী তীর্থ মন্দিরের দেখাশোনা করছেন (Shiva Temple in Zabarwan Hills is Example of Communal Harmony) ৷ মন্দির চত্বর পরিষ্কার, তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্দিরের বাগানে সবজি চাষ করেন তাঁরা ৷ স্থানীয়দের বিশ্বাস এই মন্দির কাশ্মীর উপত্যকার সৌভ্রাতৃত্বের উদাহরণ ৷ এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ফিরদৌস জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দিরের দেখাশোনার কাজ করছেন এবং নিজেদের কাজ নিয়ে যথেষ্ঠ দায়িত্বশীল ৷ এটা কাশ্মীরের সৌভ্রতৃত্বের পরিচয় এবং সকল নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য ৷ এমনকি তাঁরা যদি কখনও মন্দিরের দেখভাল করতে না পারেন ৷ তখন স্থানীয়রা মন্দিরের দেখাশোনা করেন ৷

আরও পড়ুন : MEA on Hijab row: অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য স্বাগত নয়, হিজাব নিয়ে বিশ্বকে বার্তা দিল্লির

তবে, শুধু গোপী তীর্থ নয় ৷ জম্মু ও কাশ্মীরে এমন অনেক মন্দির রয়েছে, যার দেখভালের দায়িত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা রয়েছেন (Muslim community taking cares of Hindu temples) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন আরেক স্থানীয় বাসিন্দা উমের ৷ আর এটা কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয় বলে জানান তিনি ৷ কাশ্মীর উপত্যকায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেন বলে জানান উমের ৷