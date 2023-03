নয়াদিল্লি, 30 মার্চ: নতুন মাস শুরু হতে আর মাঝে একদিন ৷ আর এই শনিবার থেকেই শুরু হচ্ছে নতুন আর্থিক বছর। তাতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বদলে যাচ্ছে একাধিক নিয়ম ৷ যা অবশ্য়ই আমজনতার নিত্য়জীবনে ব্য়াপক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি নতুন আর্থিক বছরও শুরু হচ্ছে 1 এপ্রিল থেকে। দেখে নেওয়া যাক কোন কোন ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটতে চলেছে নতুন আর্থিক বছরে ৷ (from Saturn everything is getting expensive)

মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফের পরিবর্তন হতে পারে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৷ প্রতি মাসের প্রথম দিকেই কোম্পানিগুলো এলপিজি সিলিন্ডারের দাম পরিবর্তন করে। গত মাসেও দাম বেড়েছে এলপিজি সিলিন্ডারের। রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে এক টাকা। একই সময়ে, বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 350 টাকা বাড়ানো হয়েছে। শনিবারও গ্যাসের দামের পরিবর্তন হতে পারে ৷ এর পাশাপাশি সিএনজি ও পিএনজি গ্যাসের দামেও নতুন হেরফের হতে পারে। একই সঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দামও ওঠানামা করতে পারে। (many rules change from 1st April 2023)

সোনার গহনার বিক্রির নিয়মেও আসছে বদল ৷ এপ্রিলের প্রথম দিন থেকে সোনার গহনা বিক্রির নিয়ম বদলে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এপ্রিল থেকে চার সংখ্যার পরিবর্তে ছয় অঙ্কের হলমার্ক বৈধ হচ্ছে। নতুন অলঙ্কারের ক্ষেত্রেই শুধু মাত্র এই নিয়ম কার্যকর হবে। যদিও গ্রাহকরা হলমার্ক ছাড়াও তাদের পুরনো গহনা বিক্রি করতে পারবে।

1 এপ্রিল 2023 থেকে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে নমিনির প্রয়োজন হতে চলেছে ৷ বিনিয়োগকারীদের জন্যও নিয়মগুলি পরিবর্তন হতে চলেছে। এপ্রিল থেকে সব বিনিয়োগকারী তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে নমিনি কে হবেন তার নাম দেওয়া বাধ্য়তামূলক। কোনও নমিনি না থাকলে সংশ্লিষ্ট ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।

চলতি বছর বাজেটে কেন্দ্র ঘোষণা করেছিল, নতুন আর্থিক বছর থেকে, উচ্চ প্রিমিয়াম-সহ বীমা থেকে আয়ের উপরও কর দিতে হবে। কোনও বীমা যদি পাঁচ লক্ষের বেশি হয়, তবে তা থেকে আয়ের উপর কর দিতে হবে। গাড়ি এবং সিগারেটের দামও বাড়তে চলেছে ৷ প্রায় সব গাড়ি নির্মাতা সংস্থাই ঘোষণা করে দিয়েছে, এপ্রিল থেকে গাড়ির দাম বাড়ানো হবে।