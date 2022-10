নয়াদিল্লি, 19 অক্টোবর: প্রায় আড়াই দশক বাদে অ-গান্ধি সভাপতি পেল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ৷ নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুরের (Shashi Tharoor) বিরুদ্ধে প্রশ্নাতীতভাবেই এগিয়ে ছিলেন কর্নাটকের দলিত নেতা ৷ ফল বেরোতে সেই সম্ভাবনাতেই সিলমোহর পড়ল ৷ অ-গান্ধি হলেও গান্ধি পরিবারের সমর্থনের হাত মাথায় নিয়েই সোনিয়া গান্ধির (Sonia Gandhi) উত্তরসূরি হলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) ৷ আর নয়া সভাপতি পদে আসীন হয়ে খাড়গে জানালেন, জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরেই শক্তিশালী হয়েছে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র (Kharge says democracy of India strengthened by INC) ৷

এদিন জয়ের পর সংবাদমাধ্যমকে খাড়গে জানান, স্বাধীনতার 75 বছরে কংগ্রেসের হাতেই সুরক্ষিত থেকেছে দেশের সংবিধান এবং ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে এদেশের গণতন্ত্র ৷ জাতীয় কংগ্রেসের নয়া সভাপতি বলেন, "যখনই গণতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, সংবিধান আক্রান্ত হয়েছে, প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চলেছে তখনই রুখে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস ৷ জাতীয় স্তরে সাংগাঠনিক নির্বাচন আয়োজন করে দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে ৷"

থারুর যেমন হারের পরও খাড়গের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বস্তরে সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন (Shashi Tharoor wishes to co-operate INC new president Mallikarjun Kharge) ৷ তেমন রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অভিনন্দন জানান, সাংসদ থারুরকে ৷ জয়ের পর এদিন নয়া সভাপতির বাসভবনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যান তিরুঅনন্তপুরের সাংসদ ৷ সেখানে দলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে আগামীর কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে বলে জানিয়েছেন খাড়গে ৷

খাড়গের বাসভবনে এদিন এসেছিলেন বিদায়ী সভাপতি সোনিয়া গান্ধিও ৷ দলের সমস্ত কর্মী-সমর্থকের হয়ে এদিন সোনিয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মনমোহন সিং'য়ের মন্ত্রিসভার এই সদস্য ৷ খাড়গে বলেন, "গত 25 বছর ধরে দলের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেছেন উনি (সোনিয়া) ৷ তাঁর নেতৃত্বেই আমরা দু'বার কেন্দ্রে সরকার গঠন করি ৷ দলের সভাপতি হিসেবে ওনার অবদান ইতিহাসে লেখা রাখবে ৷"