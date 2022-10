নয়াদিল্লি, 19 অক্টোবর: দলের অন্দরে বিক্ষুব্ধ জি-23 গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য তিনি ৷ দলে সুনেতৃত্ব ফেরাতে 2020 অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে চিঠিও লিখেছিলেন ৷ সেই শশী থারুর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে বুধবার হারলেন মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছে (Shashi Tharoor lost to Mallikarjun Kharge at INC presidential election) ৷ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি দেশের মানুষের পুনরায় আস্থা ফেরাতে, সর্বোপরি দলের শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তিরুঅনন্তপুরের সাংসদের যোগ্যতার বোধহয় এতটুকু খামতি ছিল না ৷ তবু গান্ধি পরিবারের 'ঘরের লোক' না-হওয়ার দলের সভাপতি পদ অধরাই রয়ে গেল 'সুদর্শন' থারুরের ৷ যদিও সভাপতি হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে মুষড়ে পড়া নয়, দলের পুনরুত্থানে নয়া সভাপতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ারই বার্তা দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (Shashi Tharoor wishes to co-operate INC new president Mallikarjun Kharge) ৷

নির্বাচনের আগে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে 'কংগ্রেসের পিতামহ ভীষ্ম' বলেছিলেন থারুর ৷ আর এদিন নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর প্রথমে নয়া সভাপতিকে নিজের বাসভবনে ডাকেন থারুর (Tharoor called on Kharge to his residence) ৷ এরপর একাধিক টুইটে দলের নয়া সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানান তিনি ৷ একটি টুইটে থারুর লিখলেন, "আমাদের নবনির্বাচিত সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অভিনন্দন জানাতে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ৷ সর্বতোভাবে আমি ওনার পাশে থাকার চেষ্টা করব ৷ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাতীয় কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করেছে বলেই আমার বিশ্বাস ৷"

আরেকটি টুইটে তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ লেখেন, "জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া যেমন গর্বের তেমনই দায়িত্বপূর্ণ ৷ আমি মল্লিকার্জুন খাড়গে জি-কে সভাপতি পদের জন্য শুভেচ্ছা ৷ দেশজুড়ে জাতীয় কংগ্রেসের শুভাকাঙ্খী হাজারেরও বেশি সহকর্মীর সমর্থন পাওয়া আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের ৷"

কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল 9385টি ৷ তার মধ্যে মল্লিকার্জুন খাড়গে পেয়েছেন 7,891টি ভোট ৷ শশী থারুরের ঝুলিতে গিয়েছে 1,072টি ভোট ৷