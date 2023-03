নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: মোদি পদবি বিতর্কে সরব হলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচারে মোদি পদবি নিয়ে মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধি ৷ তার জেরে মানহানির মামলা দায়ের করেন গুজরাতের বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ এই মামলায় বৃহস্পতিবার দু'বছরের জেল হয়েছে রাহুলের । এই ঘটনাকে ঘিরেই সরগরম জাতীয় রাজনীতি ৷ শুক্রবার আইনমন্ত্রী রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করে বলেন, "কংগ্রেস নেতা ভারতীয় গণতন্ত্র, সেনাবাহিনী এবং দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপমান করেছেন ৷ তবে শুধুমাত্র সেই কারণে সব গান্ধি পদবিধারীদের দোষী বলা যায় না ৷"

প্রসঙ্গত, 2019 সালের 13 এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনী প্রচারে কর্নাটকের কোলারে একটি জনসভায় তিনি বলেন, "সব চোরেদের একই পদবি মোদি হয় কী করে ?" তিনি এই মন্তব্যে (Modi surname remark) পলাতক ব্যবসায়ী নীরব মোদি, ললিত মোদির নাম উল্লেখ করেছিলেন ৷ কিন্তু এ থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত হয় । পরে মানহানির মামলাও দায়ের হয় (2019 criminal defamation case) ৷ গতকাল তার রায়ে রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং দু'বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেয় সুরাতের জেলা আদালত ৷ যদিও পরে তিনি জামিন পেয়ে যান ৷ তাঁর এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে আপ-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ তারা শাসকদলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলে ৷ এরপর শুক্রবার সকালে কিরণ রিজিজু টুইট করে এই মন্তব্যটি করেন (Law Minister Kiren Rijiju on Friday took a fresh dig at him saying one cannot blame all Gandhi surnames) ৷

এর পাশাপাশি তিনি সমগ্র মোদি সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে লেখেন, "পুরো ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য রাহুল গান্ধির মন্তব্য অসম্মানজক এবং লজ্জার ৷ দুর্ভাগ্যজনক যে, এই কংগ্রেস নেতারা একে সমর্থন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷" বৃহস্পতিবার এই ঘটনার পরেই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কটাক্ষ করেন, "রাহুল গান্ধির মন্তব্যে কংগ্রেসের ক্ষতি হয়েছে ৷ দল ডুবছে ৷ তাই দলের নেতারা উদ্বেগে আছেন ৷" রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, সুরাতের জেলা দায়রা আদালতের এই রায়ে রাহুল তাঁর সাংসদ পদ খোয়ালেও খোয়াতে পারেন ৷ আজ রাজধানীতে সংসদ ভবন থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করে গণবিক্ষোভ দেখাবে কংগ্রেস ৷

