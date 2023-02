বেঙ্গালুরু, 26 ফেব্রুয়ারি: আজব সাজা দিল আদালত ৷ দোষীর বয়স 81 বছর ৷ তাই বয়সের কথা ভেবে দু'বছরের কারাবাসের সময় কমে তিনদিন হল ৷ এর সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে হবে এক বছর ৷ এটাই শাস্তি ৷ এমনই নির্দেশ দিয়েছে কর্ণাটক হাইকোর্ট (Karnata High Court orders convict to volunteer service at an Anganwadi Centre for a period of one year) ৷

প্রৌঢ়ের নাম আইতাপ্পা ন্যাকা ৷ নিম্ন আদালতে 2008 সালের একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয় ওই ব্যক্তি ৷ তার বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে ছুড়ি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ ছিল । বিচার প্রক্রিয়া চলার পর তার দোষ প্রমাণিত হয় । পরে 2 বছরের জেল এবং 5 হাজার টাকা জরিমানা করে নিম্ন আদালত ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আইতাপ্পা উচ্চ আদালতে মামলা করে ৷ এরপর বিচারপতি আর নটরাজ মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেন ৷ আবেদনকারী তার দোষ স্বীকার করে ৷ ট্রায়াল কোর্টের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে তিনদিন জেল হেফাজতেও কাটায় ৷ পরে হাইকোর্টে তার আইনজীবী বলেন, প্রৌঢ়ের বয়স 81 এবং তার কোনও সন্তান নেই ৷ স্ত্রীকে দেখাশোনার ভার আইতাপ্পার ৷ তাই সে হাইকোর্টের সামাজিক কাজের সাজা মেনে নিয়েছে ৷ দু'বছরের কারাবাসের বদলে অঙ্গনওয়াড়িতে কাজ করতে রাজি হয়েছে ৷ সব দিক খতিয়ে দেখে বেঞ্চ তাঁর ট্রায়াল কোর্টের সাজায় বেশ খানিকটা পরিবর্তন করে হাইকোর্ট ৷

2012 সালের 7 জুন দক্ষিণ কন্নড় জেলার বান্তওয়ালায় জেএমএফসি এবং অ্যাডিশনাল সিভিল কোর্ট প্রথমে সাজার কথা ঘোষণা করেছিল ৷ পরে সেই শাস্তি বদলে তিন দিনের হাজতবাস এবং জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ এর সঙ্গে বেতন ছাড়া মিতানাড়কা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিনা বেতনে কাজ করতে হবে তাকে ৷

