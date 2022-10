অনন্তনাগ (জম্মু ও কাশ্মীর), 10 অক্টোবর: নিরাপত্তা বাহিনীর (Security Forces) সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই জঙ্গির । দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগে রবিবার সন্ধ্যায় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয়েছে । তাতেই মৃত্যু হয় জঙ্গীর (Joint Forces killed a militant in anantnag of South Kashmir) । সরকারিভাবে সোমবার এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । জানা গিয়েছে রবিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে খবর আসে অনন্তনাগের (Anantnag of South Kashmir) তাংপাওয়া এলাকায় জঙ্গিরা আত্মগোপন করে আছে । সেই মতো এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয় । এরপরই শুরু হয় গুলির লড়াই (Encounter broke out between militant and joint forces) । জম্মু কাশ্মীর পুলিশের তরফে সোমবার সকালে এনিয়ে একটি টুইটও করা হয় ।

আরও পড়ুন:ভূস্বর্গে এখন আর কারও পাথর ছোড়ার সাহস নেই, উধাও হরতাল : শাহ

এর আগে গত সপ্তাহে সোপিয়ানে দুটি আলাদা আলাদ এনকাউন্টারে মোট 4 জঙ্গিকে নিকেশ করে বাহিনী । দ্রাচের সংঘর্ষে গত মঙ্গলবার তিন জঙ্গির মৃত্যু হয় । পরে মোলুতে আরেকটি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় আরেক জঙ্গির । দ্রাচে শুরু হয় প্রথম এনকাউন্টার ৷ সেখানে বাহিনীর গুলিতে প্রাণ গিয়েছে তিনজন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গির ৷ এই এনকাউন্টার শুরুর 12 ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় এনকাউন্টার শুরু হয় শোপিয়ানের মোলু এলাকায় ৷

জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলির লড়াইয়ে সেখানে মৃত্যু হয় একজন জঙ্গির ৷ কাশ্মীর (Jammu and Kashmir) জোন পুলিশ তখন জানায়. শোপিয়ানের দ্রাচে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে তিনজন স্থানীয় জঙ্গির ৷ তারা জেইএম-এর সঙ্গে জড়িত ছিল ৷ সম্প্রতি ভূস্বর্গে একের পর এক এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গির ৷ কয়েকদিন আগে শোপিয়ানের বাসকুচান এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে তীব্র গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় এক জঙ্গির ৷