রাঁচি, 29 ডিসেম্বর : বাইক ও স্কুটার চালকদের জন্য সুখবর দিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ৷ বুধবার তিনি জানিয়েছেন, তাঁর রাজ্যে বিপিএল তালিকাভুক্ত দ্বিচক্রযানের মালিকদের জ্বালানি তেলে ছাড় দেওয়া হবে (Jharkhand CM Hemant Soren reduces petrol price) ৷ লিটার প্রতি 25 টাকা করে ছাড় দেওয়া হবে ৷ আগামী 26 জানুয়ারি থেকে পেট্রলে এই ছাড় দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷

এদিন এই নিয়ে টুইট করেছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে তিনি পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির (Petrol prices in India) কথা উল্লেখ করেছেন ৷ এর জেরে যে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে, সেটাও তিনি উল্লেখ করেছেন ওই টুইটে ৷ পরে রাঁচির মোরহাবাড়ি ময়দানে তিনি এক সভা থেকেও এই ঘোষণা করেছেন ৷

2019 সালের ডিসেম্বরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হন হেমন্ত ৷ তাঁর সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে তিনি এই ঘোষণা করেছেন ৷ একই সঙ্গে জানিয়েছেন, মাস দশ লিটার পর্যন্ত এই ছাড় পাওয়া যাবে ৷ কিন্তু কীভাবে এই সুবিধা ঝাড়খণ্ডের বিপিএল তালিকাভুক্তরা পাবেন, সেই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি ৷

অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড পেট্রোলিয়াম ডিলার অ্যাসোসিয়েশন পেট্রলের উপর 5 শতাংশ ও ডিজেলের উপর ভ্যাট 22 শতাংশ থেকে কমিয়ে 17 শতাংশ করার দাবি তুলেছে (VAT on petrol and diesel in India) ৷ তাদের দাবি, পড়শি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও ওড়িশায় পেট্রলের দাম ঝাড়খণ্ডের তুলনায় কম ৷ ঝাড়খণ্ডে এখন পেট্রলের দর লিটার প্রতি 98.48 টাকা (cost of petrol in Jharkhand) ৷

