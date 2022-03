নয়াদিল্লি, 3 মার্চ : স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন 6 হাজার 396 জন ৷ তাই গতকাল প্রকাশিত হিসেবের সঙ্গে খুব একটা হেরফের হয়নি ৷ এর আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 6 হাজার 561 জন (India reports 6396 new COVID cases in last 24 hours) ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 4 কোটি 29 লক্ষ 51 হাজার 556 জন করোনা সংক্রামিত হলেন ৷

শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের (COVID 19 cases in india) দেওয়া রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় ভারতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন 201 জন ৷ আগের দিন 142 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এই নিয়ে দেশে করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে 5 লক্ষ 14 হাজার 589 জনের ৷

করোনা সংক্রমণের দৈনিক হার (Daily positivity rate) 0.69 শতাংশ ৷ অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা (Active cases) 69 হাজার 897 ৷ যা মোট সংক্রমণের 0.16 শতাংশ ৷ গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 13 হাজার 450 জন ৷ আগের দিন 14 হাজার 947 জন সুস্থ হয়েছিলেন ৷ সুস্থতার হার 98.64 শতাংশ ৷ দেশে সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 23 লক্ষ 67 হাজার 70 জন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 178 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ (Covid-19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷