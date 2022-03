নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 2 হাজার 568 জন (India reports 2568 fresh COVID 19 cases in last 24 hours) ৷ আগের দিন সংক্রামিতের সংখ্যা ছিল 2 হাজার 503 জন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 4 কোটি 29 লক্ষ 96 হাজার 62 জন করোনায় আক্রান্ত হলেন ৷

বেড়েছে মৃত্যু ৷ গত 24 ঘণ্টায় 97 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৷ এর আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 27 ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 5 লক্ষ 15 হাজার 974 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৷ সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা (Active cases) 33 হাজার 917 ৷ যা মোট সংক্রমণের 0.08 শতাংশ ৷ করোনা সংক্রমণের হার (Daily positivity rate) 0.37 শতাংশ ৷

আরও পড়ুন: Corona Update in Bengal : করোনা সংক্রমণ নামল 35-এ, বাংলায় একদিনে মৃত 1

গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 4 হাজার 722 জন ৷ আগের দিন সুস্থ হয়েছিলেন 4 হাজার 377 জন ৷ সুস্থতার হার 98.72 শতাংশ ৷ দেশে সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 24 লাখ 46 হাজার 171 জন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 180 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ (COVID-19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷

16 মার্চ অর্থাৎ বুধবার থেকে দেশে 12-14 বছর বয়সিদের কোভিড টিকাকরণ শুরু হচ্ছে (COVID19 vaccination of 12 14 year olds starts from March 16) ৷ তাদের দেওয়া হবে হায়দরাবাদের বায়োলজিক্যাল ইভানস-এর তৈরি কোভিড টিকা কর্বেভ্যাক্সের ডোজ (Biological E's Corbevax) ৷ দেশবাসীকে এই সুখবর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Mansukh Mandaviya on Covid vaccination) ৷ ওই দিন থেকেই ষাটোর্ধ্ব সবাইকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হবে, জানিয়েছেন তিনি (COVID19 vaccination above Sixty) ৷