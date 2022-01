নয়াদিল্লি, 18 জানুয়ারি : আজ সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 38 হাজার 18 জন (India reports 23818 fresh COVID cases in last 24 hours) ৷ যা, আগের দিনের তুলনায় 7% কম ৷ এর আগে 2 লক্ষ 58 হাজার 89 জন করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন ৷ দেশে মোট 3 কোটি 76 লক্ষ 38 হাজার 342 জন করোনায় সংক্রামিত হলেন ৷

দৈনিক পজিটিভিটি রেট (positivity rate down) 19.65% থেকে কমে হয়েছে 14.43% ৷ প্রতিদিন যত সংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে যত জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে, সেই হারকে পজিটিভিটি রেট বলে ৷

আরও পড়ুন : Corona Guidelines Relaxations : জিম, শুটিংয়ে ছাড়; রাজ্যে আরও শিথিল করোনা বিধিনিষেধ

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় 1 লক্ষ 57 হাজার 421 জন করোনা সংক্রামিত রোগী সুস্থ হয়েছিলেন ৷ এর আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল 1 লক্ষ 51 হাজার 740 ৷ দেশে এখনও অবধি 3 কোটি 53 লক্ষ 94 হাজার 882 জন করোনা আক্রান্ত মানুষ সুস্থ হয়েছেন ৷ সুস্থতার হার 94.09% ৷

ভারতে করোনা সংক্রমণ

গত 24 ঘণ্টায় 310 জন করোনা সংক্রামিত রোগী মারা গিয়েছেন ৷ এর আগে 385 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ দেশে মোট 4 লক্ষ 86 হাজার 761 জন করোনায় মারা গিয়েছেন ৷

গত 24 ঘণ্টায় 70.54 কোটি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷ দেশে ভ্যাকসিনের ডোজের সংখ্যা পেরিয়েছে 164 কোটি, জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷

ওমিক্রন সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 8 হাজার 891 (Omicron cases in India), যা আগের দিনের তুলনায় 8.31% বেশি ৷ আগের দিন 8 হাজার 209 জনের হিসেব দিয়েছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷