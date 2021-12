নয়াদিল্লি, 30 ডিসেম্বর : এক ধাক্কায় 70% বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের (Union Health Ministry) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 13 হাজার 154 জন (India reports 13154 new COVID19 cases in the last 24 hours) ৷ এর আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 9 হাজার 195 ৷ প্রায় 49 দিন পর ফের 13 হাজারের ঘরে পৌঁছাল দৈনিক সংক্রমণ ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 3 কোটি 48 হাজার 22 লক্ষ 40 জন করোনা আক্রান্ত হলেন ৷ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ওমিক্রন সংক্রমণও (Omicron Cases in India) ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট প্রকাশের সময়, গত 24 ঘণ্টায় 268 জন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছে ৷ এর আগের দিন 302 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 4 লক্ষ 80 হাজার 860 জন করোনা সংক্রামিত রোগী মারা গিয়েছেন ৷

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন 7 হাজার 486 জন ৷ এর আগের দিন 7 হাজার 347 জন করোনা থেকে সেরে উঠেছিলেন ৷ তাই সুস্থতার সংখ্যায় খুব একটা হেরফের হয়নি ৷ দেশে এখনও অবধি 3 কোটি 42 লক্ষ 58 হাজার 778 জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন ৷

এখনও পর্যন্ত দেশে 144 কোটি কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশে ওমিক্রন আক্রান্ত হয়েছেন 180 জন ৷ দেশে ওমিক্রন সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 961 (Omicron Cases in India 961), সকালে প্রকাশিত বুলেটিনে জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷ গতকাল এই সংখ্যাটা ছিল 781 ৷ 22টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খোঁজ মিলেছে ওমিক্রন সংক্রমণের ৷ 320 জন সুস্থ হয়েছেন ৷