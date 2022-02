নয়াদিল্লি, 5 ফেব্রুয়ারি : দেশে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ আরও কিছুটা নিম্নমুখী হল শনিবার দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন 1 লক্ষ 27 হাজার 952 জন (New COVID cases in India) ৷ শুক্রবার দেশে নতুন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 72 হাজার 433 জন ৷ তবে মৃত্যু রয়েছে হাজারের উপরেই৷ এদিন মৃত্য়ু হয়েছে 1059 জন করোনা রোগীর (Coronavirus Update in India) ৷

এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে 2 লক্ষ 30 হাজার 814 জন করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ৷ দেশে করোনা থেকে এখনও পর্যন্ত 4 কোটি 2 লক্ষ 47 হাজার 902 জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৷ এই মুহূর্তে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা 13 লক্ষ 31 হাজার 648 জন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে 5 লক্ষ 1 হাজার 114 জনের৷ সংক্রমণের হার 7.98 শতাংশ ৷

দেশে এখনও পর্যন্ত 168.98 কোটি ডোজ করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে ৷