নয়াদিল্লি, 19 এপ্রিল : কমল করোনার সংক্রমণ ৷ মঙ্গলবার সকালে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, 24 ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন 1 হাজার 247 জন ৷ সোমবার সকালে প্রকাশিত রিপোর্টে সংখ্যাটা ছিল 2 হাজার 183 (India reports 1247 new COVID19 cases in last 24 hours) ৷ তাই করোনা সংক্রমণ 43 শতাংশ কমল ৷ এ নিয়ে দেশে মোট করোনা সংক্রামিত রোগী 4 কোটি 30 লক্ষ 45 হাজার 527 জন ৷

20 ফেব্রুয়ারির পর সোমবার প্রকাশিত রিপোর্টে সর্বাধিক কোভিড সংক্রমণ দেখেছে নয়াদিল্লি ৷ 18 এপ্রিলের তথ্য অনুযায়ী 24 ঘণ্টায় 517 জন আক্রান্ত হয়েছিলেন সেখানে ৷ মঙ্গলবারের রিপোর্ট জানাচ্ছে গত 24 ঘণ্টায় 501 জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন (Delhi reported new 501 COVID cases in last 24 hours) ৷ যা আগের দিনের তুলনায় কিছুটা কম ৷ রাজধানীতে এখনও পর্যন্ত মোট 18 লক্ষ 69 হাজার 51 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ তবে নতুন করে কোনও রোগী মারা না যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা 26 হাজার 160 রয়েছে ৷

সোমবার প্রকাশিত রিপোর্টে 214 জন মারা গেলেও গত 24 ঘণ্টায় মাত্র 1 জন মারা গিয়েছেন ৷ যা অনেকটাই স্বস্তিদায়ক ৷ দেশে এখনও অবধি 5 কোটি 21 লক্ষ 966 জন করোনা সংক্রামিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে ৷ দৈনিক সংক্রমণের হার (Daily positivity rate) 0.31 শতাংশ ৷

আরও পড়ুন : Covid Spike in Delhi : ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, 48 ঘণ্টায় দিল্লিতে দ্বিগুণ বাড়ল সংক্রমণ

সক্রিয় রোগীর সংখ্যা (Active Cases) বেড়ে দাঁড়িয়েছে 11 হাজার 860, যা মোট সংক্রমণের 0.03 শতাংশ ৷ গত 24 ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন 928 জন ৷ যা আগের দিন ছিল 1 হাজার 985 ৷ এ পর্যন্ত দেশে 4 কোটি 25 লক্ষ 11 হাজার 701 জন সুস্থ হয়েছেন ৷ সুস্থতার হার 98.76 শতাংশ ৷ দেশে 186 কোটি 72 লক্ষ সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ (Covid 19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷