হাওড়া, 30 জুলাই: ফের রাজ্যে উদ্ধার রাশি রাশি টাকা ৷ পরিমাণ এত যে তা গুণতে নিয়ে আসা হয়েছে মেশিনও ৷ তবে এবার আর এসএসসি দুর্নীতিকাণ্ডে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে নয় ৷ এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে হাওড়ার পাঁচলায় জাতীয় সড়কের উপর ঝাড়খণ্ডের তিন কংগ্রেস বিধায়কের গাড়ি থেকে (Large amounts of cash belonging to three Jharkhand Congress MLAs recovered from car in Howrah) ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে ওই তিন কংগ্রেস বিধায়ককে ৷

হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙালিয়া জানিয়েছেন, আগে থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার বিকেলে পুলিশ হাওড়া পাঁচলা থানার অন্তর্গত রানিহাটি মোড় থেকে এই বিপুল পরিমানে টাকা উদ্ধার করেছে । মনে করা হচ্ছে পাচারের উদ্দেশ্যেই এই বিপুর অর্থ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ য়ে গাড়ি থেকে ওই বিপুল টাকা উদ্ধার হয়েছে কালো রঙের সেই এসইউভি গাড়ির নম্বর হল, জেএইচ 09 একিউ 0016 ৷ জাতীয় সড়কের উপর এই গাড়িটি দেখতে পেয়েই দাঁড় করায় পুলিশ ৷

হাওড়ায় ঝাড়খণ্ডের তিন কংগ্রেস বিধায়কের গাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল টাকা

এরপরেই তল্লাশিতে ওই গাড়ির পিছনের সিট থেকে উদ্ধার হয় ব্যাগ ভর্তি প্রচুর টাকা । যদিও গণনা সম্পূর্ণ না হওয়ায় নিশ্চিত করে ওই অর্থের মূল্য বলতে পারেনি পুলিশ ৷ তবে ওই গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে ঝাড়খন্ডের কংগ্রেস বিধায়কদের বোর্ড রাখা ছিল ৷ তিন কংগ্রেস বিধায়কও গাড়ির ভিতরেই ছিলেন ৷ ঝাড়খণ্ডের এই তিন বিধায়ক হলেন, ইরফান আনসারি, রাজেশ কাশ্যপ ও নমন বিক্সল ৷ এই টাকার উৎস জানতে প্রথমে আটক করে বিধায়কদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ । পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷ গাড়িটি আটক করে পাঁচলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।