শ্রীনগর, 4 জুন : রাতভর এনকাউন্টারে খতম হল এক হিজবুল মুজাহিদিন কম্যান্ডার ৷ এর সঙ্গে 3 জন জওয়ান এবং একজন নাগরিক জখম হয়েছেন ৷ এনকাউন্টারটি হয় জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে, শনিবার জানিয়েছে পুলিশ (Hizbul Mujahideen Commander killed in overnight encounter in Anantnag district of Jammu and Kashmir, police said on Saturday) ৷

আইজিপি কাশ্মীর বিজয় কুমার টুইট করে লিখেছেন, "নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের কম্যান্ডার এইচএম নিসার খান্ডায় মারা গিয়েছে ৷ তার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, 01একে রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে ৷ অপারেশন চলছে ৷" শুক্রবার বিকেল নাগাদ অনন্তনাগের ঋষিপোরা এলাকায় এনকাউন্টার শুরু হয়, জানিয়েছেন পুলিশের এক মুখপাত্র ৷

এই মুখপাত্র আরও জানান, 3 জন জওয়ান এবং একজন নাগরিক এই এনকাউন্টারে জখম হয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আহতদের সঙ্গে সঙ্গে বিমানে শ্রীনগরের 92 বেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাঁদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল ৷"

শুক্রবারই আরেকটি ঘটনায় দু'জন পরিযায়ী শ্রমিক আহত হয়েছেন ৷ জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানে একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক আহত হন ৷ কাশ্মীর জোন পুলিশ টুইট করে জানিয়েছে, "আগলার জৈনাপোরায় জঙ্গিরা গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে ৷ এতে দু'জন বাইরের লোক সামান্য আহত হয়েছেন৷ পুরো জায়গাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে ৷" উচ্চাধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷