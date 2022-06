শ্রীনগর, 3 জুন : একের পর এক হত্যায় উত্তপ্ত উপত্যকা ৷ বৃহস্পতিবার রাতে বদগাম জেলায় জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারাল একজন পরিযায়ী শ্রমিক, জখম আরেক ৷ একদিনে দ্বিতীয় বার সাধারণ নাগিরকের উপর জঙ্গি আক্রমণের ঘটনা ঘটল জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ এদিনই সকালে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের মোহনপোরায় ইল্লাকুয়াই দেহাতি ব্যাঙ্কের (Elaqui Dehati bank) ম্যানেজার বিজয় কুমারকে ব্যাঙ্কে ঢুকে গুলি করে জঙ্গিরা ৷ পরে তিনি মারা যান ৷ তিনি রাজস্থানের হনুমানগড়ের বাসিন্দা ছিলেন ৷

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মধ্য কাশ্মীরের চাদুরা এলাকায় মাগরেপোরার একটি ইটভাটায় কাজ করছিল দুই পরিযায়ী শ্রমিক ৷ রাত 9.10 মিনিট নাগাদ জঙ্গিরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ দু'জনের নাম দিলখুশ কুমার এবং গুরি ৷ গুরিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ তবে কুমারের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এসএমএইচএস হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ সেখানে সে মারা যায় ৷ দিলখুশ (17) বিহারের আরনিয়ার বাসিন্দা ৷ এই ঘটনার পর পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে এবং জঙ্গিদের খোঁজ চালাচ্ছে (Migrant labourer shot dead another injured as terrorists fired in Budgam in Jammu and Kashmir) ৷

শুধুমাত্র মে মাসেই জঙ্গি আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন 7 জন

7 মে শ্রীনগরের জুনিমার এলাকায় জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান কনস্টেবল গুলাম হাসান দার ৷ সেই সময় তাঁর কাছে অস্ত্র ছিল না ৷

12 মে, বদগামের চাদুরায় তেহসিল অফিসে কাজ করছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত রাহুল ভাট (Rahul Bhat, 35) ৷ বিকেল নাগাদ তাঁর অফিসে ঢুকে তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গিরা ৷

13 মে কনস্টেবল রিয়াজ আহমদ ঠোকরের উপর গুলি চালায় জঙ্গিরা ৷ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি ৷ তিনি পুলওয়ামার গুদরুর বাসিন্দা ছিলেন ৷

15 মে পুলওয়ামায় জঙ্গি ও নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে গোলাগুলিতে নাগরিক শোহেব আহ গানি মারা যান ৷ তিনি তুর্কওয়ানগামে থাকতেন ৷

17 মে বারামুল্লায় একটি মদের দোকানে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা ৷ এতে 4 জন কর্মী জখম হন ৷ পরে একজন মারা যান ৷

25 মে সন্ধেয় জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলার হাশুরা চাদুরা এলাকায় 3 জন লস্কর-ই-তইবা জঙ্গিদের গুলিতে মারা যান অভিনেত্রী আমরিন ভাট ৷ এর পিছনে লস্কর-ই-তইবার হাত ছিল ৷

31 মে সকালে স্কুলের বাইরে জঙ্গিদের আক্রমণে মারা যান রজনী বালা (36) ৷ তিনি দক্ষিণ কাশ্মীরের গোপালপোরা গ্রামের সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন ৷ তিনি সামবায় থাকতেন ৷

হত্যালীলায় রক্তাক্ত কাশ্মীর ছাড়তে শুরু করেছেন বহু কাশ্মীর পণ্ডিত ৷ একটি সংবাদসংস্থাকে এক কাশ্মীরি পণ্ডিত বলেন, "এখন নিরাপত্তাকর্মীরাও নিরাপদ নয় এই জায়গায় ৷ তাহলে সাধারণ নাগরিকেরা কী ভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে ? শ্রীনগর ছেড়ে অনেক পরিবারই চলে যাবে ৷ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ক্যাম্পগুলো পুলিশ সিল করে দিয়েছে ৷"

আরেক চাকুরিজীবী অমিত কল বলেন, "ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে ৷ আজকেই চারজনকে মারা হয়েছে ৷ 30-40 টি পরিবার শহর থেকে চলে গিয়েছে ৷ আমাদের দাবি মানা হচ্ছে না ৷ শুধুমাত্র শহরটুকুই নিরাপদ ৷ শ্রীনগরে কোনও সুরক্ষিত জায়গা নেই ৷"

কড়া নিরাপত্তা, প্রতিদিনের এনকাউন্টার ৷ এরপরেও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ফের পরিযায়ী ?