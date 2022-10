গান্ধিনগর,31 অক্টোবর: সেতু দুর্ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল গুজরাত সরকার । মোরবি এলাকায় মাচ্ছু নদীর উপর একটি কেবল ব্রিজ ভেঙে রবিবার শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয় । শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রাণ গিয়েছে 132 জনের । পাশাপাশি উদ্ধার কাজ যাতে দ্রুত শেষ করতে চায় প্রশাসন । এদিকে সরকারি হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসককে জানিয়েছেন এখনও পর্যন্ত 45টি শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ।

জানা গিয়েছে গুজরাতের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার রাজকুমার বেনিওয়ালের নেতৃত্বে কাজ করবে এই বিশেষ তদন্তকারী দল (Municipal Commissioner of Gujrat Rajkumar Beniwal will lead the probe team) । সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, তদন্তকারী দলের প্রথম কাজ দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করা । পাশাপাশি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে কীভাবে সুরক্ষিত থাকা যাবে সেটাও সরকারকে জানানো হবে । ভেঙে পড়া সেতুর বিভিন্ন অংশের নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলে তিনি জানান। সেই সমস্ত অংশের পরীক্ষা করেই বিশেষজ্ঞরা সেতুর স্বাস্থ্য কেমন ছিল তা বুঝতে পারবেন ।

ঘটনায় রবিরারই শোক প্রকাশ করেছেন গুজরাত সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শোক জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ পাশাপাশি সোমবার গুজরাতে নিজের কয়েকটি কর্মসূচিও বাতিল করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । আগেই মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা ও আহতদের 50 হাজার টাকা করে সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর তরফে ৷ মৃতদের পরিবারকে 4 লক্ষ টাকা করে সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যের তরফেও (Gujarat Bridge Collapse) ৷ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সংস্কারের পর খুলে দেওয়া হয়েছিল এই সেতুটি ৷ মনে করা হচ্ছে অতিরিক্ত ভারের কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে ৷ এই দুর্ঘটনার জেরে 150 জন নদীতে পড়ে যান বলে জানা গিয়েছে (Morbi cable bridge collapse in gujarat) ৷ ঠিক কেন এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখবে এই বিশেষ তদন্তকারী দল ।

আরও পড়ুন: Gujarat : গুজরাতে ব্রিজ ভেঙে মৃত কমপক্ষে 60, বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা