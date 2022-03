বুদাপেস্ট (হাঙ্গেরি), 6 মার্চ : ভারতীয় সময় আজ মাঝরাতে অপারেশন গঙ্গার শেষ বিমান আজ হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট থেকে রওনা দেবে (Embassy of India in Hungary Begins Its Last Leg of Operation Ganga Flights Today) ৷ তাঁর আগে ইউক্রেনে আটক ভারতীয় পড়ুয়াদের বুদাপেস্টের হাঙ্গেরিয়া সিটি সেন্টারের রাকোজি ইউটি-90-তে পৌঁছতে নির্দেশ দিল হাঙ্গেরির ভারতীয় দূতাবাস ৷ স্থানীয় সময় সকাল 10টা থেকে বেলা 12টার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে বলা হয়েছে পড়ুয়াদের ৷ হাঙ্গেরির ভারতীয় দূতাবাসের অফিসিয়াল টুইটারে একথা জানানো হয়েছে (Important Announcement from Indian Embassy of Hungary for Stranded Students) ৷

আজ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের একাদশ দিন ৷ গতকাল রাশিয়ার তরফে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়, ভারত-সহ অন্যান্য দেশের পড়ুয়া এবং নাগরিকদের ইউক্রেন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ৷ তারপর আজ ভারতীয় সময় বেলা সাড়ে 12টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত আরও এক দফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে রাশিয়া ৷ এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় পড়ুয়াদের সেই দেশ ছাড়তে বলা হয় ৷ এবার হাঙ্গেরির ভারতীয় দূতাবাস থেকে আরও একটি নির্দেশিকা ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য জারি করা হল ৷

ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হাঙ্গেরির স্থানীয় সময় সকাল 10টা থেকে বেলা 12টার মধ্যে রাজধানী বুদাপেস্টের সিটি সেন্টারের রাকোজি ইউটি-90-তে ভারতীয় পড়ুয়াদের পৌঁছতে হবে ৷ কারণ, ভারতীয়দের উদ্ধারের জন্য ভারত সরকার যে, ‘অপারেশন গঙ্গা’ শুরু করেছিল ৷ সেই ‘অপারেশন গঙ্গা’র শেষ বিমান আজ রাতে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে (Last Flight of Operation Ganga will Take of From Hungary Tonight) ৷ তাই যে সকল পড়ুয়ারা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় অথবা দূতাবাসের ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের ওই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট এয়ারপোর্টে পৌঁছতে বলা হয়েছে ৷