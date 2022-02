কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি : বিজেপি কর্মী খুনের মামলায় এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানকে স্বস্তি দিল দেশের শীর্ষ আদালত । পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় (Post Poll Violence Violence Case) আগাম জামিন পেলেন তিনি । সুপ্রিম কোর্ট আজ তাঁকে আগাম জামিন দিয়েছে (Election Agent of Mamata gets Anticipatory Bail in Post Poll Violence case) ।

একুশের বিধানসভার লড়াইয়ে গোটা রাজ্যে বিপুল জয় পেলেও, নন্দীগ্রামে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (BJPs Suvendu Adhikari defeats Mamata Banerjee in Nandigram) । নন্দীগ্রামে মমতার নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন শেখ সুফিয়ান (SK Sufian was Election Agent of Mamata Banerjee at Nandigram) । ভোট পরবর্তী সময় নন্দীগ্রামে এক বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় জড়িয়ে যায় তাঁর নাম । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে যে মামলার তদন্ত করছে সিবিআই । এর আগে গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুফিয়ান ।

কিন্তু সেখানে স্বস্তি মেলেনি । তার পরই তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন । বুধবার সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও ও বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চ সুফিয়ানের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল ।

