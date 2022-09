নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: নামিবিয়া থেকে আজ সকালে ভারতে এল আটটি চিতা (Eight cheetahs from Namibia arrive in India) । বিশেষ চার্টার্ড কার্গো বোয়িং 747 (Special chartered cargo plane Boeing 747) বিমানে চিতাগুলি ভারতে এসে পৌঁছল ৷ গোয়ালিয়রের ভারতীয় বিমান বাহিনী স্টেশনে এসে ফ্লাইটটি অবতরণ করেছে ।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা বহনকারী বিশেষ কার্গো বিমানটি মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ৷ আজ প্রধানমন্ত্রীর 72তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার নামিবিয়া থেকে চিতাগুলি ভারতে এল (PM Narendra Modi turns 72) ৷ সকাল 10.45 মিনিটে তিনটি চিতাকে মোদি পার্কের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছেড়ে দেবেন ।

প্রসঙ্গত, সেই 1952 সালে দেশে চিতাকে বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল । জানা যায়, শেষ কয়েকটি চিতাকে শিকার করে হত্যা করেন অধুনা ছত্তিশগড়ের সুরগুজা স্টেটের রাজা মহারাজা রামানুজ প্রতাপ সিং দেও ৷ তারপরই চিতাকে দেশে বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করা হয় ৷ এবার প্রায় 70 বছর বাদে দেশে আবার চিতা এল (PM Narendra Modi to release three Cheetahs in Kuno National Park in Madhya Pradesh) ৷

কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতাগুলিকে রাখার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ বলা হয়, পৃথিবীর দ্রুতগামী পশু (fastest animal) চিতা ঘণ্টায় 100-120 কিমি গতিতে ছুটতে পারে ৷ এই জাতীয় উদ্যান সেদিক থেকে একেবারে আদর্শ জায়গা ৷ এখানে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ঘাসজমি, ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল আছে ৷ কোনও রকম চোরা কারবারি যাতে না হয়, তার জন্য কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে ৷ চিতাগুলির গলায় রেডিয়ো কলার পরানো হয়েছে এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের জিপিএস অবস্থান দেখা যাবে ৷ 24 ঘণ্টা তাদের নজরদারির জন্য একটি দল থাকবে ৷

ভারত সরকারের 'প্রজেক্ট চিতা'র আওতায় দেশে নতুন চিতা আসছে ৷ 1972 সালে 'প্রজেক্ট টাইগার'-এর আওতায় ব্যাঘ্র সংরক্ষণের সূচনা হয়েছিল ৷ এবার এই চিতা প্রজেক্টে শুরু করল ভারত সরকার ৷