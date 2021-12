খড়গপুর, 17 ডিসেম্বর : ভারতের অন্যতম সেরা শিক্ষামন্ত্রী হল খড়গপুর আইআইটি ৷ চাকরির অফার, প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে অন্যান্য 23টি আইআইটির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান ৷ আগামীকাল, 18 ডিসেম্বর 67তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান (Education minister Dharmendra Pradhan will be present in 67th Convocation of ITI Kharagpur )। থাকবেন খড়্গপুর আইআইটি'র পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও । তবে কোভিডের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু কাটছাঁট করা হয়েছে এই অনুষ্ঠানে ৷ গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যক্ষদের নিয়েই চলছে আয়োজন ৷ তবে সকলের কথা মাথায় রেখে ভার্চুয়াল মাধ্যমেও অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে বলে জানা গিয়েছে ।

কোভিডের কারণে আয়োজনে কিছুটা কাঁচি চললেও খবর অনুযায়ী প্রায় প্রায় তিনশো পড়ুয়াকে মঞ্চ থেকেই দেওয়া হবে শংসাপত্র । এছাড়া এবারই প্রথম অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-ও প্রদান করা হবে ৷ এবছর এই পুরস্কার পাচ্ছেন আইআইটি'র মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান এম.এ রামলু । একই সঙ্গে পাঁচজন কৃতিকে 'লাইফ ফেলো অ্যাওয়ার্ড' এবং অন্যান্য বছরের মতো 'ডিস্টিঙ্গুইশড অ্যালামনি অ্যাওয়ার্ড'-ও প্রদান করা হবে ।

গতবছর খড়গপুর আইআইটির এই সমাবর্তনের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । তবে এবার তিনি না থাকলেও থাকছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷