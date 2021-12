লখনউ, 30 ডিসেম্বর: কোভিড সংক্রমণ বাড়লেও বিভিন্ন রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বাতিল হচ্ছে না ৷ কড়া কোভিড প্রোটোকল মেনেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র ৷ লখনউতে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি (CEC on UP polls) জানিয়েছেন, সব রাজনৈতিক দলই চায় কোভিড বিধি (Assembly elections amid Covid) মেনে নির্ধারিত সময়েই হোক নির্বাচন (ecs green signal to assembly polls)৷

এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, "আমরা সব রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শুনেছি ৷ সব দলের প্রতিনিধি বলেছেন, কোভিড প্রোটোকল মেনে নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হওয়া উচিত ৷ সব দলই মিছিলে কোভিড বিধি লঙ্ঘন করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং সবাই বিধি মেনে চলায় জোর দিতে বলেছে ৷"

উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের প্রাক্কালে সুশীল চন্দ্র জানিয়েছেন যে, কোভিড আবহে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলবে সকাল 8টা থেকে সন্ধে 6টা ৷ সব নির্বাচনী আধিকারিক সম্পূর্ণ রূপে টিকাপ্রাপ্ত হবেন ৷ যে সব রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন, সেখানে টিকাকরণ অভিযানকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ৷

তিনি আরও জানিয়েছেন, সব বুথে থাকবে ভিভিপ্যাট ৷ ভোটপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রায় এক লাখ বুথে লাইভ ওয়েবকাস্টিং পরিষেবা থাকবে ৷ উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটদানের হার কম হওয়া তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ৷ তিনি বলেন, "2017 সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল 61 শতাংশ ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোটদানের হার ছিল 59 শতাংশ ৷ যে রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট সচেতন সেই রাজ্যে কেন ভোটদানের হার এতটা কম, সেটা খুবই উদ্বেগের ৷" চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সামনের বছর 5 জানুয়ারি প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

