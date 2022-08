নয়াদিল্লি, 22 অগস্ট: দেশে আরও কিছুটা কমল করোনা সংক্রমণ (Covid Update In India)৷ সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় 9 হাজার 531 জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (Coronavirus in India)৷ রবিবার সংখ্যাটা ছিল 11 হাজার 539 জন ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 4 কোটি 43 লক্ষ 48 হাজার 960 জন করোনায় সংক্রমিত হলেন (Covid Cases In last 24 hours)৷

দেশের সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও কমেছে ৷ আজকের মেডিক্যাল বুলেটিন অনুযায়ী বর্তমানে দেশের সক্রিয় রোগীর (Active cases) সংখ্যা 97 হাজার 648 ৷ যা মোট আক্রান্তের 0.22 শতাংশ ৷ এটা রবিবার ছিল 99 হাজার 879 ৷ করোনার প্রকোপে গত 24 ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে 36 জনের ৷ রবিবার করোনায় মারা গিয়েছিলেন 34 জন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে মোট 5 কোটি 27 হাজার 368 জনের ৷ করোনা সংক্রমণের হার (Daily positivity rate) কিছুটা কমে হয়েছে 3.59 শতাংশ ৷

বর্তমানে করোনা রোগী সুস্থ হয়ে ওঠার হার 98.59 শতাংশ ৷ এখনও পর্যন্ত মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 37 লক্ষ 23 হাজার 944 জন ৷

গত 24 ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে 2,29,546 জনের ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে মোট 88.27 কোটি মানুষের করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 210.02 কোটি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে দেশজুড়ে ৷