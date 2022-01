নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি : পেগাসাস ইস্যুতে বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে সরাসরি নিশানা করার পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস (Congress plans to target Modi Govt on Pegasus Issue in Budget Session) ৷ রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গের (RS Leader of Opposition Mallikarjun Kharge) বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে ৷

সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হল ৷ তার আগে মল্লিকার্জুন খাড়গে পেগাসাস ইস্যুতে (Pegasus Spyware Case) আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় সরকারকে (Modi Government) ৷ তাঁর দাবি, ‘‘আমরা শুরু থেকেই বলছি ৷ এর (পেগাসাস) জেরে বাদল অধিবেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ শাসক দল বলছে বিরোধীরা নাকি সংসদ চলতে দিচ্ছে না ৷ কিন্তু সত্যিটা সামনে চলে এল ৷ আমরা এই ইস্যুতে সরব হব ৷ বিরোধীদের এই বিষয়ে একমত হতে হবে ৷‘‘

প্রসঙ্গত, 2021-এ বাদল অধিবেশনের আগে পেগাসাস ইস্যু সামনে আসে ৷ ইজরায়েলের পেগাসাস স্পাইওয়্যার কিনে সরকার নজরদারি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে বিরোধীরা ৷ তারা এই নিয়ে সংসদ অচল করে দেয় ৷ যদিও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই নিয়ে কিছুই জবাব দিতে চায়নি সরকার ৷

এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয় ৷ সুপ্রিম কোর্ট একটি তদন্ত কমিটিও গড়ে ৷ এই পরিস্থিতিতে সামনে আসে যে 2017-তে ইজরায়েল সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিলেন ৷ সেই চুক্তির মধ্যে পেগাসাস স্পাইওয়্যারও কেনা হয় ৷

গত শনিবার বিষয়টি সামনে আসে ৷ তার পর থেকে ফের এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে আক্রমণ শুরু করেছে বিরোধীরা ৷ রাহুল গান্ধি টুইট করেন ৷ তাঁর অভিযোগ, পেগাসাস কিনে দেশদ্রোহ করেছে মোদি সরকার ৷

ফলে বোঝাই যাচ্ছিল যে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বাজেট অধিবেশনে বিরোধীরা সমালোচনা করবেন ৷ সোমবার সেটাই স্পষ্ট হল মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যে ৷ তিনি জানিয়েছেন যে এই বিষয়ে বিরোধী দলগুলির মধ্যে আলোচনা করে পরবর্তী পরিকল্পনা করা হবে ৷

অন্যদিকে লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছেন ৷ ওই চিঠিতে তিনি রেল ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব আনার দাবি জানিয়েছেন ৷ তাঁর দাবি, পেগাসাস নিয়ে সংসদে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন ওই মন্ত্রী ৷

আরও পড়ুন : President addresses in Parliament: কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের ক্ষমতা প্রমাণিত টিকাকরণে: রাষ্ট্রপতি