নয়াদিল্লি, 29 মার্চ: লোকসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার ভাবনাচিন্তা করছে কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে । বিজেপি-বিরোধীদলগুলিকে লোকসভায় কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না এই অভিযোগে স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবির (Opposition parties likely to bring no confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla) ৷

সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কংগ্রেস সাংসদদের একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ একটি সংবাদসংস্থার দাবি, আগামী সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে বিরোধী দলগুলি ৷ কংগ্রেস সাংসদদের বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ এ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে একই মতামতের অন্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে আলোচনা চলছে ৷ রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিলকে কেন্দ্র করে এর সূত্রপাত ৷ প্রসঙ্গত, 24 মার্চ কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি ওয়ানাড়ের লোকসভা সাংসদ পদটি হারান ৷ সেই ঘটনাকে হাতিয়ার করে সংসদের ভেতরে ও বাইরে সরকারকে চাপে রাখার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস ।

আরও পড়ুন: নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করছেন রাহুল, সংকল্প সত্যাগ্রহের সমালোচনায় স্মৃতি