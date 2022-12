নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির বাইরে বেরিয়ে হাস্যরসের খোরাক মিলল সুপ্রিম কোর্টে (SC on Sexually Explicit YouTube Ads)৷ সুস্পষ্ট ভাবে যৌন কনটেন্টের বিজ্ঞাপন নিজের পেজে পোস্ট করার জন্য ইউটিউবের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার এক প্রার্থী (Supreme Court)৷ তাঁর দাবি ছিল, এই বিজ্ঞাপনগুলি তাঁকে পড়াশোনা থেকে বিভ্রান্ত করেছে । তাঁর এই আবেদনের শুনানিতে আদালত যা বলল, তা বেশ মজার ৷

বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কৌলের বেঞ্চে শুক্রবার ছিল এই মামলার শুনানি ৷ আদালত কক্ষে নিজে হাজির ছিলেন আবেদনকারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রার্থী ৷ তিনি আদালতে জানান, ইউটিউবের পেজে ওই যৌন আবেদনপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে ৷ তিনি বিভ্রান্ত হচ্ছেন ৷ তাই এ জন্য ইউটিউবের থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি ৷ তবে বিচারপতি তাঁর আবেদনে গুরুত্ব তো দেনইনি, বরং আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য আবেদনকারীকে 25,000 টাকা জরিমানা করেছেন বিচারপতি । তিনি আবেদনকারীকে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন (Man plea against sex ads told not to watch)৷

আরও পড়ুন: 500-1000 টাকার নোটের বিমুদ্রাকরণ নিয়ে রায় রিজার্ভ রাখল সুপ্রিম কোর্ট

বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কৌল আদালত কক্ষেই আবেদনকারীকে বলেন, "আপনি যদি সেগুলি পছন্দ না করেন, তবে সেই বিজ্ঞাপনগুলি দেখবেন না ৷" আবেদনকারীকে সতর্ক করে বিচারপতি জানান যে, এই ধরনের আবেদনগুলি বিচার বিভাগের জন্য "সময়ের সম্পূর্ণ অপচয়"। বিচারপতি প্রথমে আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য আবেদনকারীকে 1 লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ পরে প্রচুর কাকুতি মিনতির পর সেই পরিমাণ কমিয়ে দিলেও, সময় নষ্ট করার জন্য তাঁকে ক্ষমা করতে রাজি হননি বিচারপতি ৷

আবেদনকারী বিচারপতিকে বলেন, "মাফ কর দিজিয়ে (আমাকে ক্ষমা করুন)"৷ জরিমানা কমানোর আর্জি জানান তিনি । জবাবে বিচারপতি বলেন, "খরচ কম কর দুঙ্গা, লেকিন মাফ নহি করুঙ্গা (জরিমানা কমিয়ে দেব কিন্তু ক্ষমা করব না)৷"