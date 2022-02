চেন্নাই, 3 ফেব্রুয়ারি: পেগাসাস নিয়ে তদন্তকারী প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য মার্কিন সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমসকে পাঠানো হল আইনি নোটিস (Chennai advocate sends legal notice to New York Times over Pegasus report) ৷ চলতি বছর 28 জানুয়ারি পেগাসাস সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য তাদের আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন চেন্নাইয়ের আইনজীবী এম শ্রীনিবাসন (Legal Notice to NYT over Pegasus Report) ৷

2017 সালে 200 কোটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ইজরায়েলের থেকে স্পাইওয়্যার পেগাসাস (New York Times report on Pegasus) কিনেছিল ভারত ৷ নিজেদের প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করে নিউ ইয়র্ক টাইমস, যা তোলপাড় ফেলে দিয়েছে গোটা দেশজুড়ে ৷ এই নিয়ে বিরোধীদের চোখা চোখা মন্তব্যের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে ৷ সেই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আইনি নোটিস পাঠিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী বলেছেন, 31 জানুয়ারি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো নোটিসে বলা হয়েছে, ক্ষমা চেয়ে সেই নোটিসের জবাব দিতে হবে মার্কিন সংবাদপত্রকে ৷ নইলে তাঁদের 100 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের মুখে পড়তে হবে ৷

আইনি নোটিসে ওই আইনজীবী বলেছেন, নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনটি দেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করেছে এবং ইজরায়েলের (India Israel) এনএসও গ্রুপও সেটিকে বৈধতা দেয়নি ৷ প্রতিবেদনটিকে অনিষ্টকারী ও বিদ্বেষপূর্ণ বলেও নোটিসে দাবি করেছেন এম শ্রীনিবাসন ৷ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, কূটনৈতিক সুবিধে পেতে ইজরায়েল পেগাসাসকে ব্যবহার করেছিল ৷ এই সফটওয়্যার কেনার সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের পক্ষে ভারতের ভোটদানের বিষয়টি জড়িত ছিল ৷ নোটিসটি প্রতিবেদনের এই অংশটি উল্লেখ করে তাকে সর্বৈব ভুল বলে দাবি করেছেন ওই আইনজীবী ৷

তিনি বলেছেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সেই সময় রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি সৈয়দ আকবরুদ্দিন ৷ এর থেকে প্রমাণ হয় যে প্রতিবেদনটি ভারতের ভাবমূর্তি খারাপ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছে ৷

শ্রীনিবাসনের কথায়, "ই-মেইলের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই একটি আইনি নোটিস পাঠিয়েছি ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব আশা করছি ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা জবাব না দিলে, দেশের বিরুদ্ধে লেখা এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব ৷"