নয়াদিল্লি, 29 ডিসেম্বর: আইসিআইসিআই ব্যাংক ঋণ দুর্নীতির মামলায় (ICICI Bank Loan Fraud Case) ব্যাংকের প্রাক্তন সিইও ছন্দা কোচার (Chanda Kochhar) ও তাঁর স্বামী দীপক কোচারের 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিল বিশেষ সিবিআই আদালত (Judicial Custody for Chanda Kochhar)৷ বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই আদালত ৷ একই সঙ্গে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভিডিওকনের প্রতিষ্ঠাতা বেণুগোপাল ধূতকেও (Venugopal Dhoot) ৷

এই আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গত শুক্রবার ছন্দা কোচার ও তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ সোমবার গ্রেফতার করা হয় ভিডিওকন গোষ্ঠার কর্ণধার বেণুগোপাল ধূতকেও (Venugopal Dhoot in Judicial Custody) ৷ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাদের সিবিআই ফেজাতে থাকার নির্দেশ দেয় আদালত ৷ আর এদিন এই তিনজনেরই জেল হেফাজত হল (CBI court sends Chanda Kochhar and other accused to 14 days Judicial Custody)৷

উল্লেখ্য, ছন্দা কোচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি আইসিআইসিআই ব্যাংকে তাঁর পদের অপব্যবহার করে ভিডিওকন গোষ্ঠীকে 1 হাজার 875 কোটি টাকার ঋণ পাইয়ে দিয়েছিলেন ৷ যার ফলে ভিডিওকন কর্তা বেণুগোপাল ধূতের কাছ থেকে আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হয়েছিলেন ছন্দার স্বামী দীপক কোচার (Deepak Kochhar) ৷ 2009 সাল থেকে 2011 সালের মধ্যে 6 কিস্তিতে এই ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷

ভিডিওকন কর্তা বেণুগোপাল ধৃত ওই বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েও তা আর ফিরিয়ে দেননি ৷ সেই ঋণ বাবদ অনুৎপাদক সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিপুল ৷ এর ফলে ব্যাংকটির প্রায় 1 হাজার 730 কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয় ৷