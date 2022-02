নয়াদিল্লি, 4 ফেব্রুয়ারি : ফের কোটি কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি । আম্রপালি স্মার্ট সিটি ডেভেলপারস-এর ডিরেক্টর অনিল কুমার শর্মা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই । অভিযোগ, এই কোম্পানি ব্যাঙ্কের 472 কোটি টাকারও বেশি প্রতারণা করেছে, বৃহস্পতিবার জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা (CBI books Amrapali Smart City Developers and its directors for bank fraud of over Rs 472 crore) ।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স (এখন পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক) এবং কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের (এখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) টাকা ফেরত দিতে পারেনি এই কোম্পানি । আম্রপালির 472.24 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে ।

কর্পোরেশ ব্যাঙ্কের অভিযোগ পেয়ে এই পদক্ষেপ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক তাদের অভিযোগে জানায়, এই সংস্থার অসৎ উদ্দেশ্য আছে । তারা প্রথম থেকে চুক্তি অনুযায়ী তাদের দেনার টাকা সময়সমতো মেটাচ্ছে না । এই মর্মে একটি এফআইআরও দায়ের করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ । সিবিআই সংস্থার তিনজন ডিরেক্টর, অনিল কুমার শর্মা (Anil Kumar Sharma), শিব প্রিয়া এবং অজয় কুমারকে গ্রেফতার করেছে । তারা এখন জেল হেফাজতে রয়েছে । পাশাপাশি অডিটর অমিত মিত্তালকেও গ্রেফতার করেছে সিবিআই ।

ব্যাঙ্ক জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এই কোম্পানির একটি ফরেনসিক অডিট করে সেই রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল । সেই অনুযায়ী আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় । 23 জুলাই, 2019 সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে জানায় যে, ডিরেক্টররা অন্য কোম্পানি তৈরি করে টাকা সরিয়ে দিচ্ছে । এই কোম্পানি ব্যাঙ্কের থেকে ধার নেওয়া টাকা অন্য ফান্ডে বিনিয়োগ করছে, ডামি কোম্পানি তৈরি করছে, আজেবাজে বিল বানাচ্ছে, ফ্ল্যাটগুলো কম পয়সায় বিক্রি করে দিচ্ছে, এফইএমএ এবং এফডিআই নিয়ম লঙ্ঘন করছে । সব মিলিয়ে তারা ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে প্রতারণা করছে ।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ দেখিয়ে ব্যাঙ্ক জানায়, যে উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছিল, সেই খাতে অর্থ খরচ করেনি অভিযুক্ত কোম্পানি ।