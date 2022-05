মুম্বই, 29 মে : আমেরিকায় পড়াশোনা করার সময় তিনি গাঁজা সেবন করতেন, এমনটাই জানিয়েছেন আরিয়ান খান ৷ সদ্য ক্রুজ-শিপ ড্রাগ মামলায় ক্লিন চিট পেয়েছেন শাহরুখ-পুত্র ৷ শুক্রবার নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো বা এনসিবি বোম্বের আদালতে মাদক মামলায় অভিযুক্ত 20 জনের মধ্যে 14 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়৷ সেখান থেকেই এই তথ্য সামনে এসেছে (Aryan Khan Consumed 'ganja' in US for relief from sleeping disorder as told NCB) ৷

গত বছরের অক্টোবরে গোয়াগামী ক্রুজ শিপে তল্লাশি অভিযান চালায় এনসিবি ৷ সেখানেই প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করা হয় আরিয়ানকে ৷ তবে এনসিবি-র পক্ষ থেকে ডিডিজি সঞ্জয় কুমার সিং সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আরিয়ান খানের কাছে কোনও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়নি ৷ তাই প্রমাণের অভাবে মোট 6 জনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি ৷ 27 মে শুক্রবার বেকসুর খালাস হন আরিয়ান ৷

আরও পড়ুন : NCB Clean Chit to Aryan Khan : ড্রাগ মামলায় শাহরুখ পুত্রকে ক্লিনচিট এনসিবির

এনসিবি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, আরিয়ান স্বীকার করেছেন যে তিনি গাঁজা সেবন করতেন ৷ 2018 সালে আমেরিকায় থাকাকালীন তাঁর ঘুমের সমস্যা হয়৷ তখন তিনি স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করছেন ৷ সেই সময় কিছু ইন্টারনেট আর্টিকল পড়ে তিনি জানতে পারেন গাঁজা খেলে ঘুম হয়৷ তাই গাঁজা খাওয়া শুরু করেন আরিয়ান খান ৷

আরেকটি বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, আরিয়ান নিজেই তাঁর মোবাইলের হোয়্যাটসঅ্যাপে অপরাধজনক ড্রাগ চ্যাটটি তিনিই করেছিলেন ৷ আরিয়ান এজেন্সিকে জানায় যে ওই ডিলার মুম্বইয়ের বান্দ্রায় থাকে৷ তবে তিনি তার নাম আর সঠিক ঠিকানা কিছু জানেন না ৷ বন্ধু আচিতের মারফত আরিয়ানের সঙ্গে ওই ডিলারের যোগাযোগ হয়েছিল, জানানো হয়েছে চার্জশিটে ৷

এই মামলায় আরেক অভিযুক্ত আরিয়ানের বন্ধু আরবাজ মার্চেন্ট এজেন্সিকে 6 অক্টোবর, 2021-এ জানিয়েছিল, আরিয়ান খান আরবাজকে সাবধান করেছিল ৷ তিনি যেন কোনও মাদক নিয়ে ত্রুজ শিপে না ওঠেন ৷