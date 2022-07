জম্মু, 17 জুলাই: অগ্নিপথে প্রকল্পে চাকরির জন্য তরুণদের প্রাক-প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় ৷ শনিবার সেনাবাহিনীর আধিকারিকেরা এ কথা জানিয়েছেন ৷ 10 দিন ধরে এই প্রি-ট্রেনিং চলবে (Army started pre-training for Agnipath scheme aspirants in Poonch Jammu and Kashmir, army officials said on Saturday) ৷

পুঞ্চের মেন্ধার এলাকায় 'এসি অফ স্পেডস গানারস' অগ্নিপথের প্রি-ট্রেনিং পরিচালনা করছে ৷ বহু তরুণ অনেক প্রত্যন্ত, দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে এখানে ৷ এছাড়া মেন্ধারের আশপাশে যে গ্রামগুলি আছে, সেখান থেকেও বিশাল সংখ্যক তরুণ এই ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়েছে ৷ শারীরিক কসরত, 1 লক্ষ 6000 মিটার দৌড়, পুশ-আপ এবং অন্য নানা ধরনের ব্যায়াম এই প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত, জানিয়েছে সেনাবাহিনীর আধিকারিক ৷

সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, এছাড়া লিখিত পরীক্ষার জন্যও তৈরি করা হচ্ছে অগ্নিবীর প্রার্থীদের ৷ অগ্নিপথ প্রকল্পের যোগ্যতা, আর্থিক সুবিধা, শর্ত, প্রথমবার চাকরিতে বয়সে বিশেষ ছাড়, চার বছরের চুক্তিভিত্তিক চাকরি শেষে তাঁরা কী কী সুযোগ পাবেন- এসব তাঁদের বিস্তারত জানানো হয়েছে ৷

14 জুন দেশে সেনার তিন বাহিনীতে (বায়ু, জল ও স্থল সেনা) নিয়োগের জন্য নয়া প্রকল্প 'অগ্নিপথ'-এর ঘোষণা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ সেনায় ভর্তির নতুন এই প্রকল্পে, স্বল্প সময় অর্থাৎ 4 বছরের জন্য দেশের তরুণদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে ৷ নিন্দুকেরা অবশ্য বিষয়টিকে চুক্তিভিত্তিক সেনা নিয়োগ বলেছেন ৷ 4 বছর পর এদের মধ্যে সর্বোচ্চ 25 শতাংশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মূল স্রোতে নেওয়া হবে পরবর্তী 15 বছরের জন্য ৷

এনিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ভয়াবহ আকার নেয় ৷ বিভিন্ন রাজ্যের স্টেশনে ট্রেনে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে মারা যান এক যুবক ৷