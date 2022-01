নয়া দিল্লি, 9 জানুয়ারি : সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুর পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকের যে ভাইরাল ভিডিয়োটি কিছুদিন আগেই সামনে এসেছিল তা আসলে ভুয়ো, এমনই জানাল পিটিআই ৷ প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর ফ্যাক্ট চেক টুইটার হ্যান্ডেল থেকে জানানো হয়েছে, এই ভিডিওটিতে একাধিক ক্ষেত্রে যে শিখ-বিরোধী মতামত প্রকাশ পেয়েছিল তার কোনও সত্যতা নেই ৷ শুধু তাই নয়, এমন কোনও আলোচনা বা বৈঠকই হয়নি (The Viral video of anti Sikh Cabinet meeting is Fake and uploaded from Pakistan)৷

প্রসঙ্গত, ভিডিয়োটি ছিল জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুর পর 9 ডিসেম্বরের একটি ক্যাবিনেট বৈঠকের, যেখানে বেশকিছু ধর্মীয় উসকানিমূলক কথা সামনে এসেছিল ৷ দ্রুত বহু পোর্টাল এবং সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ভিডিয়োটি ৷ দিল্লি সাইবার সেলের পক্ষ থেকে ডিএসপি মালহোত্রা জানিয়েছেন, লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে সমস্ত সামাজিক মাধ্যমেই ভিডিয়োগুলি একই ধরনের হ্যাশট্যাগ একই ধরনের অ্যাকাউন্ট থেকেই ছড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলিই 2021 সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে খোলা হয়েছিল ৷ এই ভিডিয়োতে ব্যবহৃত ভয়েসওভারটিও আলাদাভাবে বিকৃত করা হয়েছে ৷

শিখ বিরোধী ক্যাবিনেট বৈঠকের জাল ভিডিও আপলোড করা হয় পাকিস্তান থেকে

আরও পড়ুন :মহারাষ্ট্রে আজ রাত 12টা থেকে লাগু রাত্রিকালীন কার্ফু, জারি একাধিক বিধিনিষেধ

সাইবার সেলের তদন্তের পর জানা গিয়েছে এর সঙ্গে যোগ রয়েছে পাকিস্তানেরও ৷ এধরনের প্রায় 40 টি অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা, যা multilogin.com নামক একটি ব্রাউজার থেকে চালানো হচ্ছিল ৷ যে দুটি প্রাথমিক টুইটার অ্যকাউন্ট থেকে এই ভুয়ো ভিডিয়োটি​ ছড়িয়ে দেওয়া হয় সেগুলি হল @simrankaur0507 এবং @eshelkaur1 ৷ দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে ৷ কারণ এই ধরনের ভিডিয়ো যে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে তা যেকোনও সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমি নির্মাণ করতে পারে ৷ আপাতত অ্যাকাউন্টগুলিকে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে সাইবার সেলের পক্ষ থেকে ৷