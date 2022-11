নয়াদিল্লি, 19 নভেম্বর: "তিহার জেলকে মেসেজ পার্লারে পরিণত করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল", টুইটে এমনই দাবি করলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ৷ এর সঙ্গে তিনি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, আপ নেতা তথা মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জেলে নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন ৷ মন দিয়ে কাগজপত্র দেখছেন ৷ তাঁর পা আরেকজনের গায়ের উপর তোলা ৷ তিনি সত্যেন্দ্র জৈনের পায়ে তেল মালিশ করে ম্যাসেজ করছেন ৷ এই ভিডিয়ো টুইট করে মালব্য লেখেন, "আপের জেলে থাকা মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের পা মালিশ চলছে ৷ এটা জেলের নিয়ম লঙ্ঘন করছে ৷ তিনি এটা করতে পারছেন কারণ, সত্যেন্দ্র জৈন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কাছের মানুষ ৷ দিল্লি সরকারই তিহার জেলকে পরিচালনা করে ৷" যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত (BJP IT in charge Amit Malviya posts video of AAP Miniter Satyendra Jain in Tihar Jail) ৷

