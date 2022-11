নয়াদিল্লি, 17 নভেম্বর: বিজেপি'র ষড়যন্ত্রেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করছেন সুরাত পূর্বে তাঁদের প্রার্থী কাঞ্চন জারিওয়ালা (Kanchan Jariwala) ৷ দলের প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এমন অভিযোগের পর প্রতিবাদের সুর চড়াল আপ (Arvind Kejriwal alleges candidate kidnapped by BJP in Gujarat) ৷ দলের শীর্ষ নেতা তথা দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে প্রতিবাদ দেখান আম আদমি সমর্থকেরা (AAP workers protest at ECI office in New Delhi) ৷

কেবল প্রতিবাদেই থেমে থাকেননি তাঁরা, চার ঘণ্টা ধরনার পর কমিশনের কাছে দাবি জানান যে, কাঞ্চন জারিওয়ালার অপহরণের ঘটনার পুঙ্খনাপুঙ্খ তদন্ত না-হওয়া পর্যন্ত সুরাত পূর্বে নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক ৷ নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগপত্রও প্রদান করেন সিসোদিয়া ৷ দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি কেবল আপ প্রার্থী কাঞ্চন জারিওয়ালাকেই নয়, বরং ভারতের গণতন্ত্রকে অপহরণ করেছে ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই ওরা এসব করছে ৷ কাঞ্চন জারিওয়ালাকে অপহরণ করে মনোনয়ন প্রত্যাহারে জোর করেছে ৷ তাই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত না-হওয়া পর্যন্ত সুরাট পূর্বে নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছি আমরা ৷"

কমিশনের অফিসে গিয়ে প্রতিবাদের সুর চড়ানোর আগে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন সিসোদিয়া ৷ সেখানে তিনি বলেন, "শেষবার কমিশনের অফিসেই দলবলক নিয়ে দেখা গিয়েছিল জারিওয়ালাকে ৷ বিজেপির গুণ্ডারা তাঁকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের চাপ দিচ্ছিল ৷ এমনকী কমিশনের আধিকারিকদেরও মনোনয়ন বাতিল করতে জোর দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে জারিওয়ালার মনোনয়ন বাতিল হয়নি ৷ তাই কমিশনের অফিস থেকে বেরনোর পরেই তাঁকে অপহরণ করা হয় ৷ সেই থেকে নিখোঁজ তিনি ৷"