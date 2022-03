লখনউ, 22 মার্চ : পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের পর সাধারণ মানুষকে মূল্যবৃদ্ধির উপহার দিল বিজেপি ৷ মঙ্গলবার এই অভিযোগ করলেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব ৷ সোমবার রান্নার গ্যাস ও পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন (Akhilesh Yadav slams BJP over LPG and Petrol-Diesel price hike) ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সোমবার রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি 50 টাকা বেড়েছে (Domestic Cooking Gas Prices Increased by Rs 50 per Cylinder) ৷ পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি বেড়েছে 80 পয়সা (Petrol and diesel prices hiked by 80 Paise a Litre) ৷ রান্নার গ্যাসের দাম গত বছর অক্টোবরে শেষবার বেড়েছিল ৷ আর পেট্রল-ডিজেলের দাম গত 4 নভেম্বরের পর থেকে আর বাড়েনি ৷ বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করেছে যে ভোট মিটলেই ফের বাড়বে রান্নার গ্যাস ও পেট্রল-ডিজেলের দাম ৷

সোমবার কার্যত সেটাই সত্যিই হল ৷ তবে ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে গত 10 মার্চ ৷ তার প্রায় 12 দিন পর দাম বাড়ল রান্নার গ্যাস ও পেট্রল-ডিজেলের ৷ কিন্তু অখিলেশের বোঝাতে চেয়েছেন যে ভোটের আগে তাদের করা অভিযোগই সত্যি হয়েছে ৷ এদিন হিন্দিতে একটি টুইট করেন অখিলেশ ৷ সেখানেই অভিযোগ তোলেন ৷

টুইটারে অখিলেশ লিখেছেন, ‘‘বিজেপি সরকার জনসাধারণের জন্য আরও একটা মূল্যবৃদ্ধির উপহার দিল ৷ লখনউতে রান্নার গ্যাসের দাম 1 হাজার টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল ৷ পাটনায় তা ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 হাজার টাকা ৷ ভোট শেষ, মূল্যবৃদ্ধি শুরু (Akhilesh Yadav says gift of inflation over fuel hike) ৷’’

