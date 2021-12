ঝাঁসি (উত্তরপ্রদেশ), 4 ডিসেম্বর : বিজেপিকে হারাতে প্রয়োজনে তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) নেতৃত্বে জোটে যেতেও তিনি প্রস্তুত ৷ এমনটাই জানিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির (সপা) সভাপতি তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব (Akhilesh Yadav on Alliance with Mamata Banerjee) ৷ তাঁর মতে, বিজেপিকে হারাতে হলে বিরোধীদের এককাট্টা হতেই হবে ৷ এক্ষেত্রে মমতার নেতৃত্বে জোট গঠন একটা ভাল বিকল্প ৷

অখিলেশের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে হারিয়েছেন, এবার ঠিক সেইভাবেই উত্তরপ্রদেশ থেকেও বিজেপি মুছে যাবে ৷ প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার নির্বাচন (UP Assembly Election 2022) আসন্ন ৷ সূত্রের দাবি, ভোটের আগে সপা-র হয়ে প্রচারে নামতে পারেন মমতা ৷ বস্তুত, বিজেপি যেখানে যেখানে নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi Election Campaign in UP) সভা আয়োজন করবে, সেইসব জায়গাতেই পাল্টা প্রচার করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Banerjee Election Campaign in UP) ৷ এই প্রসঙ্গে অখিলেশ জানান, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে উত্তরপ্রদেশে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ৷ তাঁর বিশ্বাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সমর্থনে যেভাবে বাংলার মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ঠিক একইভাবে উত্তরপ্রদেশের ভোটাররাও যোগী সরকারকে উৎখাত করবেন ৷

তবে কি চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনকে (General Election 2024) মাথায় রেখেই জাতীয় স্তরে মমতার নেতৃত্বে জোটে সামিল হবেন অখিলেশ যাদব ? তাঁর উত্তর, ‘‘যখন সঠিক সময় আসবে, তখনই আমরা এই বিষয়ে কথা বলব ৷’’ তবে যোগী-মোদিদের হারাতে তিনি যে দিদির হাত ধরতেও প্রস্তুত, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অখিলেশ যাদব ৷

জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করায় আপত্তি না থাকলেও কংগ্রেসের নেতৃত্বে জোট করা নিয়ে আপত্তি রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ৷ এদিকে, উত্তরপ্রদেশে ভোট আসন্ন হলেও সেখানকার বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয় ৷ একটা সময় কংগ্রেস ও সপা-র মধ্য়ে জোট হলেও এখন সেই সমীকরণ অতীত ৷ এমনকী, সম্প্রতি অখিলেশ যাদবকে আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাও (Priyanka Gandhi Vadra) ৷ যার জবাব দিতে দেরি করেননি অখিলেশও ৷ তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেসকে উত্তরপ্রদেশের মানুষ বর্জন করেছেন ৷’’

এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে তৃণমূলের কোনও বোঝাপড়া হলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷ ঝাঁসিতে অখিলেশ নিজেও তাঁর বক্তব্যে সেই বার্তাই দিয়েছেন ৷ তবে তাতে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে অখিলেশ ও তাঁর দলের কোনও লাভ হবে কিনা, সেই বিষয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷