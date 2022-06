.

ATM ত চুৰিকাণ্ড: লুটি নিলে ১৩ লক্ষাধিক টকা Published on: 2 hours ago

নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ভোগপুৰৰ SBI ATMত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক চুৰিকাণ্ড(Theft took place on Thursday night at SBI ATM) । ATM ৰ দুৱাৰ কাটি চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় ১৩ লক্ষাধিক টকা । বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।