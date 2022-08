.

জোনাইৰ লাইমেকুৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা Published on: 2 hours ago

জোনাইৰ লাইমেকুৰীস্থিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Laimekuri in Jonai) । জানিব পৰা মতে, ধেমাজি অভিমুখে গৈ থকা Yamaha R1 মটৰ চাইকেল আৰু লাইমেকুৰীৰ পৰা জোনাই অভিমুখে আহি থকা বুলেটৰ মুখা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । এই দুৰ্ঘটনাত মটৰ চাইকেলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰৈ থকা দুজন কিশোৰকো মহটিয়াই লৈ যায় । দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পাঁচজনকৈ লোক(Five seriously injured in road accident) । স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোককেইজনক ততাতয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালত । আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত চন্দ্ৰকান্ত কুলি নামৰ লোকজনক ডিব্ৰুগড় AMC আৰু জ্ঞান দেউৰী নামৰ লোকজনক লখিমপুৰলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।