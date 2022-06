.

ৰাজ্যত বানৰ প্ৰলংকাৰী ৰূপ (Flood in Kaliabor) ৷ তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ মাধতাৰি গাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হয় এডাল অজগৰ সাপ(Python rescued at Kaliabor) । মাধতাৰী গাঁৱৰ অনিল বৰা নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ গোঁহালিৰ কাষতে গৃহস্থই অজগৰ সাপডাল প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ ইয়াৰ পিচতে ততাতৈয়াকৈ বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়াত অজগৰ সাপডাল উদ্ধাৰ কৰা হয় (Wild Animal Rescued at Kaliabor)৷