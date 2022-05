.

Landslide in Dima hasao : ভূমিস্খলনৰ ফলত পুৱাৰে পৰা বন্ধ হাফলং-শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ Published on: 34 minutes ago

ডিমা হাছাও জিলাত অব্যাহত আছে প্ৰকৃতিৰ ধংশলীলা (Dima Hasao still battling floods and landslides)৷ শুক্ৰবাৰ পুৱাই জিলাখনৰ হাফলং-শিলচৰ 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱাত সংঘটিত হয় এক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা (Landslide in Dima hasao) ৷ যাৰ ফলত পুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পৰাই বন্ধ হৈ পৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱা ৷ আনকি পথৰ দুয়োকাষে আবদ্ধ হৈ পৰে বহু যান-বাহন ৷ অৱশ্যে বহু সময়ৰ অন্ততহে পথচোৱা সুচল কৰি তুলিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ বিভাগৰ কৰ্মী উঠি পৰি লগা বুলি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷