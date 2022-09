.

প্ৰতিকূল বতৰে বিধি পথালি দিছে ধেমাজিৰ মৃৎশিল্পীক Published on: 1 hours ago

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎ শিল্পীসকল(Pottery artists are busy making clay idols) ৷ ধেমাজি নগৰৰ একমাত্ৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান নটৰাজ শিল্পালয়তো এইবেলি ১৩খন পূজাৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে প্ৰতিমাসমূহ ৷ পিছে শেহতীয়াকৈ প্ৰতিকূল বতৰে বিপাঙত পেলাইছে মৃৎ শিল্পীসকলক(Pottery artists in troubled for inclement weather) ৷ কাৰন পুজালৈ কেইটিমান দিন থকা অৱস্থাত বৰষুনৰ বাবে প্ৰতিমাসমূহ ৰ’দত শুকুৱাই পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিব পৰা নাই শিল্পীসকলে ৷ সেয়ে অতিশয় চিন্তিত হৈ পৰা মৃৎশিল্পীসকলে কৃত্ৰিম তাপৰ জৰিয়তে দিনে নিশাই ১২/১৩ গৰাকী শিল্পীয়ে মিলি প্ৰতিমাসমূহ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে(Durga Puja preparation) ৷