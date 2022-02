.

Golaghat flyover: মুকলিৰ তিনিদিনৰ পিছতেই বহিল গোলাঘাটৰ উৰণীয়া সেঁতু Published on: 35 minutes ago



মুকলিৰ তিনিদিনৰ পিছতেই বহি গ'ল গোলাঘাটৰ উৰণীয়া সেঁতু (Golaghat flyover sits three days after its launch)। নিৰ্মাণৰ বিসংগতিয়ে ৰাইজৰ আশাত ঢালিলে চেঁচা পানী । Hi Tech নামৰ এটা কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল উৰণীয়া সেঁতুখন । যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিছিল উৰণীয়া সেঁতুখন । ৰাইজৰ অভিযোগ, উৰণীয়া সেঁতুখন নিৰ্মাণত বিসংগতি সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰ সৈতে জড়িত কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া, অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে ।