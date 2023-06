তেজপুৰ, 3 জুন : তেজপুৰৰ ডেকাৰগাৱঁ‌ত আজি সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্ঘটনাত আহত সশস্ত্ৰ সীমা বল গৰৈমাৰীৰ এজন জোৱান ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে চাৰিচকীয়া বাহনখনে (SSB Jawan seriously Injured in Road Accident) ৷

জানিব পৰা মতে এখন As 12AG 3495 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ স্কুটিৰে এছ এছ বিৰ জোৱানজন গৈ থকা অৱস্থাত এখন চাৰিচকীয়া বাহনে খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে জোৱানজনক ৷ দুৰ্ঘটনাটোত জোৱানজনে ভৰি, ডিঙি আৰু হাতত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ জোৱানজনক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত স্থানীয় লোকে তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে (SSB Jawan Injured in Road Accident in Tezpur) ৷

আহত জোৱানজন শোণিতপুৰৰ পাঁচনৈৰ দিব্যজ্যোতি নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে (SSB cop Injured in Road Accident in Tezpur) ৷ ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে জোৱানজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে (Road Accident in Tezpur) ৷

